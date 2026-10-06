Ruim 2 miljoen voor veiliger verkeer in de provincie

GRONINGEN – De provincie investeert opnieuw ruim 2 miljoen euro in veiligere wegen, fietspaden en schoolomgevingen. Met het geld worden 19 projecten verspreid over de provincie uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren.
De subsidie gaat naar uiteenlopende projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Opvallend is het grote aantal aanvragen voor 30 kilometerwegen: zeven projecten richten zich op het invoeren of versterken van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. Een lagere snelheid van autoverkeer verhoogt de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Bekijk de projectkaart ( PDF-bestand, 446 KB)met een overzicht van de subsidiebedragen per gemeente.
Veilige schoolomgevingen en fietsroutes
Daarnaast ontvangen drie gemeenten subsidie voor maatregelen rond basisscholen, zoals het nieuwe kindcentrum Maarsveld in Stadskanaal en de Remmelt Booy School in het Westerkwartier. Ook investeren provincie en gemeenten in veiligere fietsroutes, met onder meer de aanleg en verbreding van fietspaden en het veiliger maken van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.
Halvering verkeersslachtoffers
De projecten komen voort uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. De rijksoverheid, provincie en gemeenten werken samen aan dit plan met als doel om in 2030 het aantal verkeersslachtoffers te halveren ten opzichte van 2020. Gemeenten ontvangen vanuit de provincie maximaal 50 procent subsidie. Dankzij deze bijdrage kunnen gemeenten de maatregelen sneller uitvoeren. De gemeenten moeten de projecten voor 2031 uitvoeren.
Leefbare en veilige omgeving
Met de subsidie voor verkeersveiligheid wil de provincie bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving voor alle weggebruikers. Door de maatregelen vergroten we niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de doorstroming en de leefbaarheid in dorpen en wijken. Het is het vierde jaar op rij dat de provincie gemeenten ondersteunt met subsidie voor verkeersveiligheidsprojecten.
Bron: Provincie Groningen