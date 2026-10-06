Wegwerkzaamheden in Pekela

PEKELA – De komende weken vinden op meerdere locaties in Pekela wegwerkzaamheden plaats.
12 oktober tot 13 oktober – Vijverlaan (ter hoogte van nummer 10)
Vanaf maandag 12 oktober 7.00 uur tot dinsdag 13 oktober 16.00 uur worden asfalteringswerkzaamheden op de rijbaan uitgevoerd. De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid met behulp van bebording.
12 oktober tot 13 oktober – Rietgors
Vanaf maandag 12 oktober 7.00 uur tot dinsdag 13 oktober 18.00 uur worden asfalteringswerkzaamheden op Rietgors te Oude Pekela uitgevoerd. De weg is afgesloten.
12 oktober tot 14 oktober – Diverse straten in Bronsveen
Vanaf maandag 12 oktober 7.00 uur tot woensdag 14 oktober 16.00 uur worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.
12 oktober tot 14 oktober – Eendrachtsklap
Vanaf maandag 12 oktober 7.00 uur tot woensdag 14 oktober 16.00 uur worden asfalteringswerkzaamheden direct bij de Eendrachtsklap te Nieuwe Pekela uitgevoerd. De Eendrachtsklap is gedurende deze periode afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid met behulp van bebording.
14 oktober – Dwarsdiep (ter hoogte van nummer 9)
Van 7.00 uur tot 16.00 uur worden asfalteringswerkzaamheden op de rijbaan uitgevoerd. De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer.
14 oktober – Abraham Westersstraat A86
Van 7.00 uur tot 16.00 uur worden asfalteringswerkzaamheden op de rijbaan uitgevoerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer over de parkeerstrook langs de werkzaamheden. Verkeer kan dus langs de werkzaamheden rijden. Houd wel rekening met enige hinder.
14 oktober tot 21 oktober – Jan R. Stuutstraat F
Vanaf woensdag 14 oktober 7.00 uur tot woensdag 21 oktober 16.00 uur worden wegwerkzaamheden uitgevoerd.
14 t/m 16 oktober: verkeer kan er langs, maar er kan hinder zijn.
19 t/m 21 oktober: het deel tussen de Doorsneeweg en Jan R. Stuutstraat F 18 is afgesloten.
19 oktober tot 20 oktober – Roerdomp en Vijverlaan
Vanaf maandag 19 oktober 7.00 uur tot dinsdag 20 oktober 16.00 uur worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. De wegen zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid met behulp van bebording.
Bron: Gemeente Pekela