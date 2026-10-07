Bibliotheek en VNN organiseren interactieve ouderbijeenkomst over schermgebruik tijdens Week van Mediawijsheid

WINSCHOTEN – Games, TikTok, Snapchat, Instagram, series of huiswerk op de laptop: schermen zijn niet meer weg te denken uit het leven van opgroeiende kinderen. Maar hoe help je als ouder je kind om hier goed mee om te gaan? En wanneer wordt het schermgebruik te veel? Om ouders te ondersteunen bij deze vragen organiseren de bibliotheek en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) op maandag 9 november de interactieve bijeenkomst ‘Schermen in het gezin: hoe vind je de balans?’.
De bijeenkomst vindt plaats tijdens de landelijke Week van Mediawijsheid, van 19.00 tot 21.00 uur. Preventiespecialist Lisa Kremer van VNN verzorgt de avond en geeft heldere informatie en praktische handvatten voor een gezond evenwicht tussen de online en offline wereld.
Herkenning en praktische tips
Naast deskundige uitleg is er tijdens de avond volop ruimte voor interactie. Ouders worden uitgenodigd om hun eigen ervaringen, vragen en eventuele twijfels met elkaar te delen. Zo krijgen deelnemers inzicht in wat er bij andere gezinnen speelt, wat thuis goed werkt en hoe je het gesprek met je kind kunt aangaan zonder dat het uitmondt in strijd.
Voor wie?
De bijeenkomst is specifiek afgestemd op ouders van kinderen die in de puberteit zitten of op de drempel hiervan staan (leerlingen uit groep 7, groep 8 en de brugklas).
Informatie en aanmelden
- Datum: Maandag 9 november
- Tijd: 19.00 – 21.00 uur
- Locatie: De Bibliotheek van Winschoten
- Toegang: Gratis maar wel graag aanmelden via de website
Bron: Jelte Hommes