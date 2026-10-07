Bibliotheek Stadskanaal brengt fantasy- en boardgamecommunity samen tijdens ‘Draken&Dobbelstenen’

STADSKANAAL – Wat hebben het verhalende Dungeons & Dragons, het strategische Warhammer en de populaire verzamelkaarten van Pokémon met elkaar gemeen? Ze brengen mensen samen aan tafel. Op donderdag 7 november van 13.00 tot 17.00 uur transformeert Bibliotheek Stadskanaal tot de ontmoetingsplek voor tabletop gaming tijdens het evenement Draken&Dobbelstenen. Met professioneel opgemaakte demotafels, lokale spellenwinkels en ervaren spelleiders is dit dé kans voor van alle leeftijden om op een laagdrempelige manier kennis te maken met deze groeiende subcultuur.
Tabletop gaming en andere fantasyspellen maken een enorme groei door. De stap om er zelf mee te beginnen voelt voor velen echter groot. Draken&Dobbelstenen neemt die drempel weg door beleven en verbinden centraal te stellen. Bezoekers kunnen vrijblijvend binnenlopen, aanschuiven bij korte demogames, vragen stellen aan ervaren spelers en ontdekken welke gaming communities er actief zijn binnen de provincie Groningen.
Voor dit evenement slaat de bibliotheek de handen ineen met twee gaming speciaalzaken uit de regio: Sammy’s Gameshop uit Winschoten en Mini Marvels uit Veendam. Zij verzorgen de demotafels en zijn aanwezig met verschillende stands. Bezoekers krijgen zo niet alleen de kans om spellen direct uit te proberen, maar kunnen ook hun eerste benodigdheden — zoals dobbelsteensets, starterspakketten of miniaturen — ter plekke aan te schaffen.
Praktische informatie
- Evenement: Draken&Dobbelstenen
- Datum & tijd: zaterdag 7 november, 13.00 – 17.00 uur
- Locatie: Bibliotheek Stadskanaal, Continentenlaan 2, Stadskanaal
- Doelgroep: Jongeren en volwassenen (12 tot 60 jaar)
- Toegang: Gratis inloop, aanmelden is niet nodig
Bron: Jelte Hommes