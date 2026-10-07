COA waarschuwt: Opvang voor gezinnen en kinderen in Ter Apel wordt moeilijker

TER APEL – Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) vraagt vandaag opnieuw dringend om hulp van Nederlandse gemeenten. Omdat de noodopvangen van het Rode Kruis in de regio inmiddels vol zitten, wordt het volgens het COA op het terrein in Ter Apel steeds lastiger om de meest kwetsbare groepen zoals gezinnen met kinderen, vrouwen en zieken direct een slaapplaats te bieden.
Sinds mei geldt bij het aanmeldcentrum een gecontroleerde toegang. Kwetsbare asielzoekers kregen daarbij voorrang op een plek binnen de poorten, terwijl overige aanvragers met bussen naar tijdelijke nachtopvangen in de regio werden gebracht. Nu ook die capaciteit volloopt, staat de opvang volgens het COA in Ter Apel opnieuw onder druk.
De oorzaak ligt volgens het COA niet bij een gestegen instroom van nieuwe asielzoekers, maar bij het vastlopen van de doorstroom in de keten. Bijna 18.500 statushouders wachten in asielzoekerscentra op een woning, terwijl trage IND-procedures de uitstroom verder vertragen. Hierdoor blijven de bedden in het land bezet.
COA-bestuursvoorzitter Remco Bakker benadrukt dat er snel actie nodig is: “Het is momenteel zo kritiek dat we ons in allerlei bochten moeten wringen om zelfs vrouwen, kinderen en zieke mensen een plek te bieden. Die bodem mogen we niet raken in Nederland.”
Oproep
Om te voorkomen dat er mensen buiten moeten overnachten bij het aanmeldcentrum, roept het COA gemeenten op om op korte termijn extra noodopvangplekken te realiseren en tijdelijke huisvesting voor statushouders beschikbaar te stellen.