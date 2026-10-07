“Het is hier gewoon fijn. Het Stationsgebouw als rustige haven in Winschoten



WINSCHOTEN –In het oude stationsgebouw van Winschoten zit iets verstopt dat je vanaf het perron misschien niet meteen ziet. Een koffiecorner waar je tosti’s en zelfgebakken appeltaart kan bestellen. Een boekenwinkel met boeken en zelfgemaakte creaties. Maar vooral: een plek waar mensen tot rust komen, iets betekenen voor een ander en zich gezien voelen. WerkPro runt hier een unieke dagbestedingslocatie: kleinschalig, creatief en sociaal.



Een werkplek waar je jezelf mag zijn

Esther (50) werkt al meer dan vijf jaar in het stationsgebouw. Ze is er bijna elke dag, van half tien tot drie uur. “Ik zit niet graag hele dagen thuis. Hier werk ik met boeken, in de winkel, maar ook achter de schermen. En het contact met mensen? Dat vind ik nog het leukst.”



Tineke begon hier drie á vier jaar geleden en voelde zich er meteen thuis. “De sfeer is hier heel goed,” zegt ze. “Iedereen is vriendelijk. En als iemand ergens meezit, kun je gewoon praten.” Ze helpt mee met opruimen, schoonmaken en alles netjes houden. Niet omdat het moet, maar omdat ze het belangrijk vindt dat de ruimte prettig is voor iedereen.



“Ik kon koken, toen zei ik dat gewoon”

In de keuken werkt Alex. Ooit zat hij in de militaire dienst, daarna deed hij productiewerk. Maar sinds 6 jaar heeft hij zijn plek gevonden bij het stationsgebouw. “Ik moest iets doen naast het zorgen voor mijn ouders. Toen ik bij WerkPro kwam, zei ik: ik kan wel koken.” En zo stond hij ineens in de keuken, waar hij sindsdien regelmatig te vinden is. Met zijn achtergrond als gediplomeerd kok en bakker is hij niet alleen een rots in de keuken, maar ook iemand die anderen helpt om het vak te leren. Hij ondersteunt bij het opzetten van de keuken en houdt de kiosk draaiende.



Een plek van rust en verbinding

In het Stationsgebouw is de sfeer bewust rustig. Dat is geen toeval. De locatie is bedoeld voor mensen die gevoelig zijn voor prikkels, maar wel graag onder de mensen zijn. Er wordt gepuzzeld, getekend, gekookt en gesorteerd. Iedereen op zijn of haar eigen tempo. Werkbegeleidsters Betsie en Karin zorgen ervoor dat iedereen zich welkom en veilig voelen. Betsie werkt er inmiddels 5 jaar, en de deelnemers zijn dol op haar. “Betsie is warm en heeft altijd een luisterend oor,” vertelt een van hen. Voor haar werk op deze plek was ze maar liefst 21 jaar werkzaam in de gehandicaptenzorg. Inmiddels draait het team als een trein, letterlijk op stationslocatie, en is het uitgegroeid tot een bijzondere ontmoetingsplek midden in Winschoten. Of je nou komt voor een boek, een kop koffie, of gewoon een beetje rust: hier word je met open armen ontvangen.

Bezoek het Stationsgebouw van WerkPro aan de Stationsweg in Winschoten. Voor boeken, gezelligheid of een lekker bakje koffie. De winkel en het horeca gedeelte zijn dagelijks geopend van 8 tot 16 uur.

Bron en foto’s: Julia Castro WerkPro