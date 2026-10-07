Hulpdiensten lieten op de Dag van de Veiligheid zien hoe zij werken

STADSKANAAL – Op het Generaal Maczekplein in Stadskanaal werd vandaag de Dag van de Veiligheid georganiseerd. Ruim dertig hulpdiensten en andere organisaties lieten zien hoe zij werken aan de veiligheid in de gemeente Stadskanaal. Bezoekers konden kennismaken met hun werk, demonstraties bekijken, meedoen aan activiteiten en tips krijgen over wat je zelf kunt doen voor een veilige leefomgeving.
Er was van alles te zien én te doen. Zo kon je een escaperoom over cybercrime bezoeken, een fietsendiefstalshow bekijken en lieten speurhonden zien wat ze kunnen. Ook de brandweer, politie, ambulance en boa’s waren met hun voertuigen aanwezig. Kinderen konden met HackShield op een leuke manier ontdekken hoe ze veilig online blijven.
Veiligheid ging ook over je fiets goed op slot zetten, veilig deelnemen aan het verkeer en herkennen wanneer iemand je online probeert op te lichten.
Een leerzame en leuke dag voor jong en oud!
Foto: Hemmo Kuiper