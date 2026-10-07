Jongeren hebben behoefte aan saamhorigheid, blijkt uit de JongerenTop (t)huis in Groningen

GRONINGEN – Ruim vijftig jongeren en jongvolwassenen uit de hele provincie kwamen maandag 5 oktober samen in het Kielzog in Hoogezand voor de JongerenTop (t)huis in Groningen. Hun ideeën en voorstellen worden gebruikt als input voor de volkshuisvestingsprogramma’s van de provincie Groningen en de Groningse gemeenten. “Het is goed dat we de stem van de jongeren horen. Daardoor kunnen we bij de keuzes die wij nu maken, serieus rekening met hen houden. Dat is belangrijk, want zij zijn de toekomst.” aldus Pascal Roemers, gedeputeerde Wonen van de provincie Groningen na afloop van de JongerenTop.

Bijzonder aan deze JongerenTop is dat de Groningse overheden samen optrekken. In plaats van jongeren per gemeente afzonderlijk te vragen wat zij belangrijk vinden, is ervoor gekozen hun stem gezamenlijk op te halen. De jongeren gingen eerst met elkaar in gesprek over wat ’thuis’ voor hen betekent en wat zij belangrijk vinden in hun woon- en leefomgeving. Dat gebeurde in dialoog en in creatieve workshops zoals het maken van een podcast, moodboards over wonen, protestborden maken en het schrijven van een lied. Aan de hand van de ochtend bepaalden de jongeren zelf de thema’s voor de middag.

De volgende thema’s werden vastgesteld: betaalbaar, rust, veiligheid, omgeving/toegankelijkheid, ruimte, gemeenschap/familie/saamhorigheid, groen en natuur en cultuur. Een boodschap die op meerdere plekken terugkwam was saamhorigheid. De jongeren willen hun buren kennen en een plek hebben om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens een bingoavond. Bovenal willen ze ruimte om samen te zijn. Het contact met mensen in de buurt maakt van een huis een thuis en draagt bij aan een gevoel van veiligheid. “We willen in een veilige omgeving wonen waarbij er verbinding is met de mensen om ons heen, jong en oud”, zegt een van de deelnemers.

Aan het einde van de middag presenteerden de jongeren hun voorstellen aan de wethouders en gedeputeerde Roemers, daarna gingen zij hierover met de bestuurders in gesprek.

“Wat ik vandaag vooral van de jongeren heb gehoord, is hoe groot de behoefte is aan saamhorigheid en contact met de mensen om hen heen. Je buren kennen draagt ook bij aan een gevoel van veiligheid. Er zijn ontzettend veel mooie ideeën naar voren gekomen. En als je ziet met hoeveel energie zo’n groep jongeren aan de slag gaat, dan krijg ik daar zelf ook energie van” , aldus Lianna Bogema, wethouder van Midden-Groningen.



Voorafgaand aan de JongerenTop is er een digitale vragenlijst uitgezet. Deze is door 481 jongeren en jongvolwassenen ingevuld. Daaruit komt onder meer naar voren dat veel van hen graag in Groningen wil blijven wonen, in totaal 89 procent. Van de respondenten wil 75 procent graag dicht bij de huidige woonplaats blijven. Ook familie en vrienden spelen een belangrijke rol bij de keuze waar zij willen wonen.

De grootste zorg zit bij de toegang tot een woning. In de open antwoorden komen betaalbaarheid, starterswoningen, hoge huren, wachttijden, sociale huur, betaalbare koop en de mogelijkheid om uit huis te gaan steeds terug. Tegelijkertijd gaat wonen voor jongeren over meer dan alleen een huis. Van de respondenten wil 80 procent graag wonen in een buurt waar bewoners elkaar kennen en helpen en kiest 70 procent liever voor een buurt met verschillende leeftijden dan voor een buurt met vooral leeftijdsgenoten. Veel van deze onderwerpen kwamen maandag ook tijdens de JongerenTop terug. Tegelijkertijd brachten de gesprekken ook nog nieuwe aandachtspunten naar voren, zoals het belang van cultuur, natuur en groen in de leefomgeving.

De JongerenTop is ook een experiment om te verkennen hoe lokale overheden jongeren duurzaam kunnen betrekken bij beleid en besluitvorming. De opbrengst van de JongerenTop wordt verder uitgewerkt en samen met de resultaten van de digitale vragenlijst gedeeld met provincie en gemeenten. De inbreng wordt gebruikt voor de volkshuisvestingsprogramma’s. De deelnemende jongeren krijgen ook teruggekoppeld wat er met hun ideeën en voorstellen gebeurt.

Bron: Provincie Groningen