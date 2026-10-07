Mistige start, zonnige woensdag met sluierwolken, vanavond en morgen regen en buien

Woensdag In onze regio kan vanochtend vroeg plaatselijk (dichte) mist voorkomen. Nadat de mist is opgelost, schijnt overdag de zon geregeld en blijft het de hele middag droog in Oost-Groningen. Pas later op de dag neemt de bewolking vanuit het westen geleidelijk toe. Met een maximumtemperatuur van rond de 20°C beleven we een uiterst zachte oktoberdag. Er waait een zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Bft uit zuidoostelijke richtingen.

Vanavond en Vannacht Gedurende de avond wordt de bewolking snel dikker en trekt er vanuit het zuidwesten een regengebied over onze streek. Ook in de nacht naar donderdag blijft het perioden regenen. Het wordt een zachte nacht met een minimumtemperatuur van rond de 12°C. De wind ruimt naar het noordwesten en trekt aan naar matig, 3 tot 4 Bft.

Donderdag Morgen, donderdag 8 oktober, start de ochtend eerst nog met regen, maar deze trekt al snel oostwaarts weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt en vallen er verspreid over de dag enkele buien. ’s Middags schijnt tussendoor de zon geregeld. De temperatuur levert een flinke veer en komt uit op een normale waarde van rond de 16°C. Er staat een stevige, matige tot vrij krachtige noordwestenwind van 4 tot 5 Bft. Donderdagavond blijft het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui, waarna de wind boven land in de loop van de avond luwt en naar het westen draait.

Tip van de redactie: Pas vanochtend op de weg extra goed op voor dichte mistbanken!