DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Dinsdag is tussen 01.15 en 12.00 uur bij een woning aan de Sandbreestraße een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden met geweld de woning binnen te komen. Aangezien dit niet is gelukt, is er niets gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen via 05931/9490.
Haren
Rond kwart voor zeven gisteravond is een automobilist tegen de gevel van een woning aan de Lindenallee (K202) in Haren gebotst. De 28 jarige bestuurder van een Nissan Micra kwam met hoge snelheid uit de richting van Rütenbrock. Hij verloor de controle over zijn voertuig, reed over de trottoirband en een omheining en kwam in een voortuin tegen een woning tot stilstand. Getuigen belden de politie. De man raakte lichtgewond. Hij verkeerde onder invloed van alcohol. Een ademtest wees 2.41 promille aan. Ook bleek hij niet in het bezit van een rijbewijs te zijn en waren er aan zijn wagen valse kentekenplaten aangebracht. Er wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Aan de auto ontstond voor 5.000 euro schade. De schade aan het gebouw bedraagt 20.000 euro.