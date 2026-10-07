LIVE: Groningen1 zendt raadsvergadering Oldambt uit over standbeeld van Lenin, vergunningen en kinderburgemeester

OLDAMBT / WINSCHOTEN – Groningen1 zendt vanavond vanaf 20:00 uur de raadsvergadering van de gemeente Oldambt vanuit Halte Democratie live uit via de radio.
Het belooft een geladen en bewogen avond in de raad te worden. Er is zijn moties ingediend over de plaatsing van het Leninbeeld en de financiering van het WK Wielrennen, de vergunningen komen ter sprake en de installatie/benoeming van de nieuwe kinderburgemeester staat ook op de agenda.
Volg het debat vanavond vanaf 20:00 uur rechtstreeks via de etherfrequenties van Groningen1:
- Winschoten: FM 105.8
- Westerwolde en Pekela: FM 106.5, 106.6, 107.0 en 107.3
- Online: Live te volgen via de livestream op onze website.