Man pint met gestolen pinpas in Stadskanaal

STADSKANAAL – Op 22 juli kwam er een zogenaamde bankmedewerker bij een slachtoffer in Stadskanaal langs om waardevolle spullen veilig te stellen. Kort daarna is in een winkel aan de Eurostate in Stadskanaal gepind met een gestolen pinpas.

Het slachtoffer is een 81-jarige vrouw uit Stadskanaal. Zij werd eerste tweemaal gebeld door een zogenaamde bankmedewerker, die verteld dat er verdachte acties waren uitgevoerd op de rekening van de vrouw. De bank wilde een medewerker langs sturen om alle waardevolle spullen op de foto te zetten en de bankpas veilig te stellen. Die zogenaamde bankmedewerker kwam ook aan de deur. Hij is de woning binnengegaan en hij is er met sieraden, contant geld en de bankpas van de vrouw vandoor gegaan.

We hebben beelden van de automaat in de winkel, waar snel daarna is gepind met de gestolen pinpas. Daarop is een jongeman te zien. We gaan er vanuit dat hij mogelijk minderjarig is en daarom hebben we hem eerst geblurd. De verdachte krijgt eerst de kans om zichzelf bij ons te melden. Doet hij dat niet, dan publiceren we alsnog herkenbare beelden.

Meld jezelf!

Wil je jezelf melden? Of weet je meer over deze zaak? Neem contact op via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of tip via onderstaand tipformulier.

Trap er niet in!

Helaas zijn er nog altijd oplichters die zich voordoen als bankmedewerker of nepagent. Ze gebruiken vaak een babbeltruc. Ze bellen je of komen bij je aan de deur en proberen je bang te maken door te zeggen dat er misschien bij je ingebroken wordt of dat er verdachte transacties zijn. Ze willen dan vaak langskomen om waardevolle spullen veilig te stellen of te fotograferen. Vaak gaan ze er dan vandoor met geld, pinpassen en dure sieraden. Dat zal de bank of de politie nooit doen. Trap er dus niet in. Word je gebeld met zo’n babbeltruc? Of komt er iemand bij je aan de deur en proberen ze je bang te maken? Hang op of doe de deur dicht en bel meteen 112.

Bron: Politie Groningen