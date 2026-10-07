Nomineer jouw Groninger Sportparel 2026 uit de gemeente Oldambt

OLDAMBT – Ken jij iemand, een vereniging, organisatie of evenement uit de gemeente Oldambt die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de samenleving met sport als middel of als doel? Nomineer jouw Sportparel dan uiterlijk 1 november via www.sportgalagroningen.nl/groninger-sportparel.
Denk bijvoorbeeld aan een bijzonder initiatief, een inspirerende persoon of een uniek evenement dat écht verschil maakt in jouw gemeente. Uit alle nominaties uit de tien Groningse gemeenten wordt door een deskundige jury uiteindelijk één winnaar gekozen. De winnaar van de Groninger Sportparel 2026 (voorheen Breedtesportprijs) wordt bekendgemaakt tijdens Sportgala Groningen op 14 december in Martiniplaza.
Beleef Sportgala Groningen mee – bestel je gratis tickets!
Op maandag 14 december vieren we samen de mooiste sportprestaties van het afgelopen jaar en zetten we Groningse sporters in de spotlight. Tijdens het gala worden de winnaars bekendgemaakt in vijf categorieën: Sporter, Sportploeg, Sporttalent, Aangepaste Sport en Groninger Sportparel. Wil jij erbij zijn? Bestel nu je gratis tickets voor Sportgala Groningen via www.sportgalagroningen.nl of de website van Martiniplaza!
Sportgala Groningen 2026 is een gezamenlijk initiatief van de volgende partners: Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Noorderpoort, Huis voor de Sport Groningen, Martiniplaza, Sport Science & Innovation Groningen en mediapartner Dagblad van het Noorden.
Bron: Gemeente Oldambt