Oldambt: Aanvragen vergunningen bleven maanden op de plank liggen

OLDAMBT – Het college van B&W in Oldambt geeft toe dat vergunningaanvragen voor evenementen in en rond Winschoten maandenlang op de plank bleven liggen door personeelstekort en ziekte. Dat blijkt uit de antwoorden van het college op vragen vanuit de gemeenteraad over de vergunningencrisis. Opvallend: de pers en organisatoren krijgen de schuld.

De antwoorden van het college volgen op een reeks kritische raadsvragen van oppositiepartijen PVHN, GBO, VCP en PVV. Zij eisten opheldering nadat evenementenorganisator Zweep Events besloot de stekker te trekken uit acht beeldbepalende feesten in Winschoten zoals de Duitse dagen en ook andere stichtingen en tal van andere organisaties, zoals Waterbei en Kom Over De Brug via Groningen1 noodkreet na noodkreet lieten horen.

Te druk

In de antwoorden aan de raad erkent de gemeente dat het ambtelijk ernstig is misgegaan bij bijna alle aanvragen. Zo diende organisator Rob Zweep al in april 2026 vergunningsaanvragen in voor evenementen in oktober. Volgens de gemeente werden door personeelswisselingen, ziekte en drukte op het gemeentehuis die dossiers pas in september, vier weken voor de startdatum van de Duitse dagen door een ambtenaar opgepakt. Pas toen ontdekte de gemeente dat de aangevraagde locatie helemaal niet beschikbaar was vanwege de weekmarkt.

Geen update over regeldruk

Ook op de vraag waarom een beloofde statusupdate aan de gemeenteraad over het verminderen van de regeldruk nooit aan de raad is verstrekt, moet het college door het stof: deze toezegging werd niet nagekomen wegens ziekte tijdens de vakantieperiode. Ondanks deze ambtelijke vertragingen haalt het college hard uit naar de gedupeerde organisator. Volgens B&W heeft Rob Zweep “herhaaldelijk de aanvraagprocedures met voeten getreden” door onvolledige of te late dossiers aan te leveren. Dat hij stopt met acht evenementen is volgens de gemeente een eigen keuze geweest.

Willekeur

Het college verdedigt de aangescherpte werkwijze door te stellen dat er landelijk meer aandacht is voor veiligheid, milieueisen en extreme weersomstandigheden. Opvallend is dat ondanks personeelstekort en andere malheur op het stadhuis de gemeente dit jaar wel besloot de bestaande regels simpelweg “consequenter te gaan toepassen”. Dat organisatoren dit ervaren als een plotseling opgetrokken muur van regels en ambtelijke willekeur, noemt het college in de antwoorden aan de raad een kwestie van “gelijke behandeling”.

Opvallend is hoe het college de schuld voor de ontstane ophef ook deels buiten de deur van het stadhuis probeert te leggen. In de beantwoording aan de Partij vóór het Noorden beweert de gemeente dat de organisatie van het Kom over de Brug Festival Groningen1 zou hebben gevraagd om de berichtgeving te rectificeren. Het festival besloot eerder nog de editie van 2027 over te slaan vanwege de hoge regeldruk, het late reageren van de gemeente en de eis om bij de editie van 2026 een overdekte opvanglocatie voor 3.000 bezoekers te realiseren. Volgens de gemeente zou de organisatie “geen slechte verstandhouding met de gemeente hebben”.

De harde werkelijkheid is echter dat steeds meer organisatoren en vrijwilligers gedesillusioneerd in Oldambt afhaken doordat de bureaucratische druk voor hen onwerkbaar is geworden.

Lijmpoging

Om de verhoudingen te herstellen kondigt het college een charmeoffensief aan. Alle bekende evenementenorganisatoren krijgen een brief met een uitnodiging voor een bijeenkomst. Daarin wil de gemeente samen kijken hoe aanvraagformulieren vereenvoudigd kunnen worden en kunnen organisatoren hun plannen voor 2027 kenbaar maken. Daarnaast zet Oldambt in op inhuur van extra personeel om de vergunningen te verwerken, coaching en een ‘vier-ogen-principe’ om te voorkomen dat ambtenaren de regels onderling anders uitleggen.