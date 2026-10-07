Ondernemers in en om winkelcentrum De Helling slaan de handen ineen tegen winkeldiefstal en overlast

OUDE PEKELA – Ondernemers in en om winkelcentrum De Helling in Oude Pekela nemen gezamenlijk maatregelen tegen overlastgevers en winkeldieven. Vanaf oktober voeren zij een collectief winkelverbod in voor personen die zich schuldig maken aan winkeldiefstal of overlast.

Het collectief winkelverbod is de tweede stap in de samenwerking tussen winkeliers, de gemeente en de politie, Platform Veilig Ondernemen (PVO) voor een schoon, heel en veilig winkelcentrum De Helling.

Eerder dit jaar hebben de winkeliers al gezamenlijke huisregels zichtbaar bij hun winkels geplaatst. Tijdens de landelijke Week van de Veiligheid (5 tot en met 11 oktober 2026), die dit jaar in het teken staat van Agressie en geweld tegen ondernemers en medewerkers, wordt het collectief winkelverbod ingevoerd. Op dinsdag 6 oktober heeft wethouder Ellen van Klaveren (Economische Zaken) de eerste poster voor het collectief winkelverbod aan Ina en Jan Nicolai van Boetiek Fleur in Oude Pekela overhandigt.

De Helling is het vierde winkelcentrum na Groningen, Ter Apel en Hoogezand waar met een collectief winkelverbod wordt gewerkt.

Collectief winkelverbod

Wanneer iemand overlast veroorzaakt in één van de winkels in De Helling of wordt betrapt op winkeldiefstal, krijgt die persoon een individueel winkelverbod voor de desbetreffende winkel. Daarnaast ontvangt hij of zij een collectieve waarschuwing die geldt voor alle deelnemende winkels in De Helling.

Gaat dezelfde persoon binnen een jaar opnieuw de fout in bij één van de winkels, dan volgt een winkelverbod voor het hele winkelcentrum. Dankzij een systeem dat is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen winkeliers via een app eenvoudig zien welke personen een winkelverbod hebben. Als deze persoon dan toch het winkelcentrum betreedt, wordt deze persoon vervolgd voor huisvredebreuk.

Wethouder Ellen van Klaveren: ‘Met dit collectief winkelverbod kunnen winkeliers gezamenlijk optreden tegen overlastgevers en winkeldieven. Natuurlijk blijft de politie beschikbaar voor meldingen en aangiften. Deze maatregel geeft ondernemers extra mogelijkheden om bij te dragen aan een prettige, veilige en gastvrije winkelomgeving.’

Bron: Gemeente Pekela