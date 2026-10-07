Plan en subsidieregeling geven gebiedsgerichte aanpak Drieborg verder vorm

DRIEBORG – De gebiedsgerichte aanpak voor Drieborg krijgt steeds meer vorm. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak voor herstel en verduurzaming van woningen en de nieuwe Subsidieregeling Herstel Drieborg vastgesteld. Met deze besluiten worden de aanpak en de mogelijkheden voor inwoners concreter. De besluiten volgen kort na de projectenmarkt van 2 oktober in Drieborg. Daar konden inwoners zich onder andere informeren over de verschillende projecten en maatregelen. De komende periode wordt de gebiedsgerichte aanpak verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Met de aanpak wil de gemeente de verschillen tussen woningen binnen en buiten het IMG-effectgebied verkleinen. De aanpak komt voort uit een jarenlange inzet van inwoners. Al in 2020 namen zij gezamenlijk het initiatief om aandacht te vragen voor de verschillen die de grens van het IMG-effectgebied in het dorp veroorzaakt. Sindsdien is samen met inwoners, het Rijk, de gemeente en het IMG gewerkt aan een gebiedsgerichte en mensgerichte aanpak.

Wethouder Herstel Tim van Bostelen licht toe: “Met deze besluiten zetten we een belangrijke stap voor de inwoners van Drieborg. We willen de verschillen die zijn ontstaan door de grens van het IMG-effectgebied zo veel mogelijk verkleinen en daarmee meer recht doen aan de situatie van inwoners.”

Eén plan per woning

Per deelnemend adres wordt toegewerkt naar één plan waarin schadeherstel, isolatie, verduurzaming, financiering en planning samenkomen. Waar mogelijk worden verschillende regelingen samen ingezet. Het gaat onder meer om de mogelijkheden van het IMG voor daadwerkelijk herstel, de nieuwe gemeentelijke subsidieregeling voor woningen buiten het IMG-effectgebied en maatregel 29 van Nij Begun voor isolatie en ventilatie. De uitvoering start met een eerste ronde bij 19 adressen. Na evaluatie wordt de aanpak waar nodig aangepast en breder ingezet.

Nieuwe subsidieregeling

Met de nieuwe Subsidieregeling Herstel Drieborg kunnen huiseigenaren in het aangewezen gebied die niet bij het IMG terechtkunnen, subsidie krijgen voor het herstellen van schade aan hun woning. Per woning is maximaal € 60.000 beschikbaar. Als herstel niet mogelijk is, kan de subsidie onder voorwaarden ook worden gebruikt voor sloop en nieuwbouw. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2031. Het Rijk heeft, in het kader van Nij Begun, hiervoor financiële middelen toegekend.

Projectenmarkt in het dorp

De projectenmarkt van 2 oktober was een mooi moment om inwoners mee te nemen in wat er speelt in Drieborg en samen vooruit te kijken. Inwoners konden in gesprek gaan met de gemeente, dorpsbelangen en andere betrokken partijen en terecht bij verschillende informatiepunten in het dorpshuis en de sportkantine. Ook de Warmtebus van de gemeente was aanwezig met adviseurs over isoleren. Inwoners konden daarnaast kennismaken met de onafhankelijke inwonersondersteuners en zich aanmelden voor een uitgebreider keukentafelgesprek. Met een hapje en een drankje, een springkussen en een knutselhoek was er bovendien ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. De goede opkomst en positieve sfeer lieten zien hoe groot de betrokkenheid bij Drieborg is. Samen met inwoners, verenigingen en andere betrokkenen werken we aan een toekomstbestendig en aantrekkelijk dorp voor jong en oud.

Gebiedswethouder en wethouder Leefbaarheid Gert Engelkens vertelt: “De projectenmarkt liet zien wat er mogelijk is als we het samen met het dorp doen. Het was niet alleen een moment om inwoners te informeren over wat er speelt en wat er gaat gebeuren, maar vooral ook om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. De betrokkenheid en inzet van inwoners, verenigingen en andere partijen geven vertrouwen dat we samen stappen kunnen blijven zetten voor een sterk en toekomstbestendig Drieborg.”

Leefbaarheid en dorpsagenda

Naast de aanpak gericht op schadeherstel en isolatie wordt ook gewerkt aan plannen voor de leefbaarheid in het dorp. In dat kader zijn vorig jaar de doorgaande weg en de trottoirs al aangepakt. Samen met inwoners is er gewerkt aan plannen om het dorp mooier en leefbaarder te maken. De ontwikkeling van onder meer het dorpshuis, de sportvoorzieningen en de school wordt opgenomen in de dorpsagenda. De concept-agenda en plannen hiervoor waren ook op de projectenmarkt in te zien. Voor de financiering van deze plannen is geld beschikbaar vanuit Nij Begun (Maatregel 14, leefbaarheid).

Bron: Daniek Gortmaker, Communicatieadviseur Gemeente Oldambt