Rabobank-leden geven clubs in Groninger Land samen € 330.000,- extra slagkracht

STADSKANAAL – De stemmen zijn geteld. Na een stemperiode van drie weken hebben 9.383 Rabobank-leden uit Groninger Land samen € 330.000,- verdeeld over 735 lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Daarmee krijgen zij extra ruimte om plannen uit te voeren die hun club én de omgeving sterker maken: van verduurzaming en nieuwe materialen tot activiteiten en het aantrekken van vrijwilligers. De uitreiking van de cheques vond plaats in Theater Geert Teis in Stadskanaal.
Olympische kampioenen Tinka en Hermijntje van TeamNL inspireerden de aanwezigen met hun topsportverhaal. Toen beelden van hun gouden Olympische race in Parijs werden getoond, leefde de zaal van begin tot eind intens mee. Sport Drenthe stond eveneens op het podium en benadrukte als trotse partner van de Special Olympics Nationale Spelen 2028 de kracht van inclusieve sport en bewegen.
Samen sterk voor het verenigingsleven
“Clubs en verenigingen zijn het kloppend hart van Groninger Land. Het zijn de plekken waar mensen elkaar ontmoeten, samen groeien, talent ontwikkelen en herinneringen maken”, zegt Edwin van Houselt, Coöperatief Directeur van Rabobank Groninger Land.
“Als coöperatieve bank vinden we het belangrijk dat mensen meepraten én meebeslissen. Dat maakt Rabo ClubSupport zo bijzonder: onze leden bepalen welke lokale organisaties financiële support ontvangen. Iedere stem helpt een club om een ambitie waar te maken en haar belangrijke rol in de buurt te blijven vervullen. De grote betrokkenheid laat zien hoeveel het verenigingsleven hier voor mensen betekent.”
Bron: Rabobank Groninger Land