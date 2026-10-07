Stevig debat in raad Oldambt over Leninbeeld: “Een gemiste kans”

WINSCHOTEN – Het omstreden Leninbeeld van negen meter hoog zorgde woensdagavond voor een verhit debat in de gemeenteraad van Oldambt. B&W wil geen vergunning voor de plaatsing van het beeld verstrekken vanwege de hoogte van het beeld van 9 meter, maar een boel partijen in de raad trekt die onderbouwing ernstig in twijfel en diende de motie ‘Een beeld dat de tongen losmaakt’ in.

Inspreker Freek Kupers van Centrum De Graanrepubliek benadrukte aan het begin van de avond dat de plaatsing van het negen meter hoge beeld puur educatief bedoeld is om de historie van de streek te vertellen. Hij wees er op dat er voor hetzelfde erf al een vergunning is verleend voor een nieuw gebouw van negen meter hoog. Dat uitgerekend de hoogte van negen meter nu voor het beeld als breekpunt geldt, noemde hij onbegrijpelijk. Vooral omdat de gemeente volgens hem sinds 2024 al betrokken was bij het project en in 2025 al meedacht over de plaatsing van het beeld op het terrein van De Graanrepubliek.

In het langdurige debat kwamen de vragen vanuit de raad bovenop de zienswijze die al formeel is ingediend door de initiatiefnemers achter het Centrum De Graanrepubliek. PRO, SP, VCP en D66 hekelden de gang van zaken in het college en dienden de motie in. PRO onderstreepte de maatschappelijke context, terwijl D66 de plotselinge weigering een zwabberkoers noemde die het vertrouwen van ondernemers schaadt. SP-raadslid Harma Nobbe vond het wringen dat een gebouw van negen meter wel mag, maar een beeld niet. VCP-raadslid Jan Kenter nam een minibeeld van Lenin mee naar de vergadering, noemde de weigering “een gemiste kans om de geschiedenis van rijkdom en armoede in Oldambt te tonen”, en haalde fel uit naar het CDA die Kenter ziet als de aanstichter van de hele Lenin discussie.

Ook de Partij voor het Noorden, de PVV en GBO zetten vraagtekens bij het proces. PvhN en PVV hekelden de inconsistentie, aangezien de gemeente al sinds mei 2025 meedacht over de plannen en het beeld jarenlang zonder vergunning heeft getolereerd in Bad Nieuweschans. Albert Kuiper van GBO vond de hoogtelimiet van vijf meter een erg magere onderbouwing voor een weigering, al steunt hij de oppositiemotie niet omdat het besluit om een vergunning te weigeren formeel bij het college ligt.

Aan de andere kant verdedigden het CDA, de ChristenUnie en de VVD de bevoegdheid van B&W. Het CDA en de ChristenUnie gaan ervan uit dat het college op basis van de ruimtelijke kaders het juiste besluit neemt. De VVD wil ondernemers weliswaar ruimte geven, maar benadrukte dat regels niet omgebogen mogen worden en stelde voor te kijken naar alternatieven, zoals een kleiner beeld.

De wethouder gaf aan blij te zijn met alle input vanuit de raad en verzekerde de raad dat hij een eerlijk ambtelijk advies ontvangt en dat hij opnieuw in gesprek wil gaan met de initiatiefnemers.