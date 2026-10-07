’t Trefpunt in Vriescheloo gesloopt, herontwikkeling pastorie komt dichterbij

VRIESCHELOO – Het is deze week stil geworden op de plek waar jarenlang ’t Trefpunt aan de Dorpsstraat in Vriescheloo stond. Het gebouw, dat lange tijd dienstdeed als ontmoetingsplek voor de kerkelijke gemeente en inwoners van het dorp, is inmiddels gesloopt. Daarmee is een volgende stap gezet in de plannen voor de herontwikkeling van het terrein rond de voormalige pastorie.

’t Trefpunt was jarenlang een vertrouwde plek in Vriescheloo. Het gebouw werd onder meer gebruikt voor vergaderingen, uitvaarten, als consistorie en voor de maandelijkse Open Koffieochtenden. Het pand voldeed echter niet meer aan de eisen van deze tijd. Eerder dit jaar werd daarom een sloopvergunning aangevraagd.

Pastorie krijgt nieuwe bestemming

Op het terrein tussen de pastorie aan de Dorpsstraat en de Pastorielaan waren eerder al bomen en struiken verwijderd. Hierdoor kwam de karakteristieke pastorie weer duidelijker in beeld.

Voor dit gebouw zijn plannen om het grondig te renoveren en zoveel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Zo moet de bovenverdieping, die in de jaren vijftig werd toegevoegd, verdwijnen. Ook krijgt de pastorie weer een traditioneel puntdak.

Na de renovatie moet het gebouw een multifunctionele functie krijgen. Er komt ruimte voor vergaderingen, bijeenkomsten, ontvangsten en ontmoetingen. Ook activiteiten rond rouw en trouw zouden er in de toekomst kunnen plaatsvinden.

Orangerie als ontmoetingsruimte

Aan de achterzijde van de pastorie bevindt zich een bouwdeel dat eveneens onderdeel is van de plannen. Dit moet plaatsmaken voor een grote serre, een zogenoemde orangerie. Deze ruimte zou geschikt moeten worden voor bijeenkomsten van ongeveer honderd personen.

Daarnaast wordt gedacht aan een aula waar overledenen kunnen worden opgebaard. Daarmee zou de locatie opnieuw een functie kunnen krijgen die van betekenis is voor Vriescheloo en de omliggende omgeving.

De plannen zijn voortgekomen uit een samenwerking tussen Stichting Pastoriebuurt Vriescheloo, de kerkelijke gemeente, Dorpsraad Vriescheloo en de gemeente Westerwolde.

Mogelijk woningen op de plek van ’t Trefpunt

De sloop van ’t Trefpunt staat niet op zichzelf. In een tweede fase wordt gekeken naar woningbouw op een deel van het terrein. Op de plek waar het gebouw stond en aan de tuinzijde zouden ongeveer tien levensloopbestendige woningen kunnen komen.

Daarbij wordt zowel gekeken naar ouderen als jongeren uit het dorp. Ook een gemeenschappelijke tuin maakt onderdeel uit van de ideeën. Op die manier moet een plek ontstaan waar verschillende generaties kunnen wonen en elkaar kunnen ontmoeten.

De gedachte achter deze plannen werd al in 2023 gepresenteerd door het bewonersinitiatief ‘Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen’, waarbij ook de kerkenraad van Vriescheloo betrokken was.

Sloop markeert nieuwe fase

Met het verdwijnen van ’t Trefpunt is een stukje herkenbare dorpsgeschiedenis verdwenen. Tegelijkertijd maakt de sloop ruimte voor een nieuwe invulling van het terrein.

De herontwikkeling zal echter niet van de ene op de andere dag zijn gerealiseerd. Onder meer archeologisch onderzoek en verdere procedures zijn nodig voordat de volgende stappen kunnen worden gezet.

Wat nu rest, is een leeg terrein op de plek waar jarenlang ’t Trefpunt stond. De komende jaren moet duidelijk worden hoe de plannen voor de pastorie, de orangerie, de mogelijke aula en de woningbouw uiteindelijk vorm krijgen.

Foto’s: Hilvert Huizing