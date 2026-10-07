Terug in de tijd tijdens het OERweekend in Borger

BORGER – Tijdens het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 oktober organiseert het Hunebedcentrum in Borger het OERweekend. Twee dagen lang wordt het Oertijdpark bevolkt door prehistorische bewoners die bezoekers meenemen op een ontdekkingsreis door duizenden jaren geschiedenis.
Tussen 11.00 en 17.00 uur is iedereen welkom bij het OERweekend in het Hunebedcentrum. Het Oertijdpark is dit weekend gevuld met prehistorische oermensen die het verleden tot leven wekken. Bezoekers gaan op ontdekking door duizenden jaren geschiedenis en maken kennis met oeroude ambachten.
De eerste boeren in Drenthe zijn meer dan 5.000 jaar geleden op een vaste plek gaan wonen. Tijdens het OERweekend krijgen bezoekers een kijkje in hun leven, en dat van de mensen die nóg langer geleden in Drenthe woonden: de jagers en verzamelaars. Het blijft niet bij kijken: als bezoeker kun je ook zelf een beetje oermens worden door deel te nemen aan allerlei activiteiten. Als je geïnteresseerd bent in het verleden dan is dit weekend dé kans om terug in de tijd te gaan.
Een weekend vol gratis activiteiten
Het evenement vindt plaats in het Oertijdpark, het buitenterrein van het Hunebedcentrum. Hier lopen bezoekers letterlijk door de prehistorie, langs authentieke boerderijen, akkers en bouwwerken.
- Demonstraties: Talloze interactieve demonstraties van prehistorische ambachten.
- Activiteiten: Aansprekende doe-activiteiten voor jong en oud verspreid over het terrein.
- Reguliere entreeprijzen: De entreeprijzen blijven ongewijzigd, waardoor bezoekers dit weekend aanzienlijk meer beleving krijgen voor hun ticket.
Het volledige programma en de activiteitenkalender zijn te vinden op www.hunebedcentrum.nl.
Praktische informatie
- Datum: zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2026
- Tijd: 11.00 tot 17.00 uur
- Locatie: Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, Borger
- Voor wie: jong en oud
Stichting Hunebedcentrum in Borger zet zich in voor de bescherming en educatie rondom archeologische monumenten in Drenthe. Gelegen naast het grootste hunebed van Nederland, trekt het museum jaarlijks meer dan 80.000 bezoekers die hier alles leren over hunebedden, grafheuvels en de rijke prehistorie van de regio.
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Bron en foto’s: Hunebedcentrum/Frank Wiersema