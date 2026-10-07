Treant opent de deuren voor bezoekers tijdens open dag op 7 november

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Een kijkje nemen achter de schermen van het ziekenhuis of van een woonzorglocatie in de buurt? Het kan op de open dag bij Treant op zaterdag 7 november. Zowel de drie ziekenhuislocaties als veel woonzorglocaties van Treant zijn van 10.00 tot 15.00 uur te bezoeken.
Ziekenhuislocaties Stadskanaal, Hoogeveen en Emmen
Ziekenhuislocaties Scheper in Emmen, Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal zijn zaterdag 7 november van 10.00 tot 15.00 uur geopend voor bezoekers. Bezoekers ontdekken het ziekenhuis door een speciaal voor de open dag samengestelde route te volgen. Ze komen langs diverse afdelingen en specialismen, zoals de weekkliniek in Stadskanaal, het hartinterventiecentrum in Emmen, de kinderafdeling in Hoogeveen, maar ook bij ondersteunende afdelingen, zoals de wasserette in Hoogeveen. Ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten.
Woonzorglocaties regio Hoogeveen en Emmen
Woonzorglocaties Holdert, De Horst, Zuidermarke (Emmen), De Paasbergen (Odoorn), Het Ellertsveld (Schoonoord), De Schoel (Sleen), De Schutse (Coevorden), Tonckenshuys (Zuidwolde), Weidesteyn, Bilderdijk (Hoogeveen) zijn zaterdag 7 november van 10.00 tot 15.00 uur geopend voor bezoekers. Bezoekers krijgen een rondleiding op de locatie en ontvangen informatie over de zorg, voeding en faciliteiten voor cliënten. Ook zijn er leuke activiteiten voor kinderen.
Meer informatie? www.treant.nl/opendag.
Treant sluit met de open dag aan bij de Open Bedrijvendag Hoogeveen en Emmen.
Bron: Treant