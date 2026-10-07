Van bruggen tot hardrijders: Pekelders praten met burgemeester bij het ontbijt

BOVEN PEKELA – Bruggen die worden opgeknapt, gras dat vaker gemaaid mag worden en auto’s die te hard door de straat rijden. Tijdens het ontbijt met burgemeester Jaap Kuin ging het woensdagmorgen over herkenbare zaken in Pekela. In De Riggel schoven inwoners aan om bij te praten en hun zorgen te bespreken.

“Uiteindelijk moeten wij als burgemeester en wethouders ook doen wat onze inwoners graag willen”, zegt Kuin. Hij wil weten wat er speelt en hoort dat graag rechtstreeks van inwoners. “En wat is dan het leuke om dat te doen? In alle gezelligheid, met een kopje koffie en een boterham met een eitje.”

Aan zijn tafel kwamen onder meer het maaien van gras en het uiterlijk van bushokjes ter sprake. Maar er waren ook complimenten. “Ze zijn blij dat de bruggen weer gerepareerd worden.”

‘Pekela doet het heel goed’

Rob Vergouw doet voor de derde keer mee aan het ontbijt. “Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij het wel en wee van Pekela.”

Hij is tevreden over de verbeteringen in Nieuwe Pekela en het onderhoud van de bruggen. Ook vindt hij dat de gemeente beter communiceert en problemen sneller oppakt. “Natuurlijk is niet alles van vandaag op morgen. Maar in het algemeen doet Pekela het heel goed.”

Dat betekent volgens Vergouw niet dat alles klaar is. Meer woningen, behoud van werkgelegenheid en kansen voor jongeren blijven nodig. Wat hij zelf waardeert aan Pekela? “Ruimte, rust, onderlinge gezelligheid, zoals je hier ook ziet.”

‘Net een landingsbaan’

Hero Brouwer komt voor de gezelligheid, maar heeft ook iets aan te kaarten. In de Jan Oldenburgerstraat in Nieuwe Pekela wordt volgens hem geregeld te hard gereden. “Bij ons is het soms net een landingsbaan voor vliegtuigen.”

Hij bespreekt het aan tafel en zou graag vaker snelheidscontroles zien. Of het ontbijt helpt om daar iets aan te veranderen? “Ik hoop het. Het zal niet alles opbrengen, maar dat het toch wel iets opbrengt.”

Eieren uit Pekela, melk uit Meeden

Ook het eten zelf was onderwerp van gesprek. Het ontbijt hoorde bij De Week van Ons Eten. Boerenbedrijven uit Pekela en omgeving leverden een deel van de producten, waaronder eieren uit Pekela en melk uit Meeden.

“Er is soms ook heel veel negativiteit rondom landbouw. Maar uiteindelijk eten we er wel van”, zegt Kuin. “Het is mooi dat de landbouw ook een deel van dit ontbijt aanbiedt.”

De secretaris van de landbouwvereniging hielp bij die bijdrage. Zij wil laten zien dat veel eten gewoon uit de omgeving komt. “Dat er lokaal heel veel geproduceerd wordt. En vooral goed geproduceerd wordt.”

Malou Vos

De video vindt u ook HIER.