Van Tol Retail heropent Coop in Sellingen met vernieuwde formule

SELLINGEN – Op donderdag 8 oktober heropent de Coop in Sellingen. Deze supermarkt is volledig

ingericht volgens de nieuwste Coop-formule van Van Tol Retail en biedt inwoners van Sellingen en omgeving een moderne supermarkt voor hun dagelijkse boodschappen. Met de heropening krijgt Sellingen een volwaardige supermarkt die sterk is gericht op vers, gemak en een compleet assortiment. De circa 2.700 inwoners van het dorp kunnen vanaf donderdag terecht in een vernieuwde winkel met onder meer een uitgebreid aanbod in versproducten en dagelijkse boodschappen.



“Een supermarkt heeft in een dorp als Sellingen een belangrijke functie. Het gaat niet alleen om

boodschappen doen, maar ook om bereikbaarheid, gemak en een voorziening dichtbij huis,” zegt

Michael van den Hurk, commercieel directeur van Van Tol Retail. “Dankzij de inzet van de nieuwe

ondernemer Georgina De Kraaij, het Coop-winkelteam en Van Tol Retail kunnen we hier een moderne Coop openen die aansluit bij de behoeften van Sellingen.”



De vernieuwde Coop richt zich op een compleet assortiment voor de dagelijkse boodschappen. Daarbij is extra aandacht voor vers en lokale toegankelijkheid. Daarnaast beschikt de winkel over een volwaardige actiestraat met wekelijks scherpe aanbiedingen.



Vernieuwde Coop-formule 3.0

De winkel in Sellingen maakt onderdeel uit van de verdere ontwikkeling van de Coop-formule binnen Van Tol Retail en is inmiddels de 17e ‘Coop met Van Tol Retail’. Daarbij wordt ingezet op een efficiënte winkelorganisatie, een aantrekkelijk assortiment en een sterke lokale invulling. De dagelijkse exploitatie van de supermarkt is in handen van de nieuwe ondernemer. Daarmee wordt ondernemerschap gecombineerd met de ondersteuning en schaalvoordelen van Van Tol Retail, met als uitgangspunt: ‘Samen maak je ’t verschil’.



“We zijn blij dat de Coop in Sellingen weer open kan en dat inwoners opnieuw dichtbij huis hun

dagelijkse boodschappen kunnen doen. We kijken ernaar uit om samen met de inwoners van Sellingen van de winkel een succes te maken,” aldus Van den Hurk.



De Coop in Sellingen opent op donderdag 8 oktober 2026 om 9.00 uur haar deuren. Op de eerste

openingsdag ontvangt de klant een gratis appeltaart bij een besteding vanaf € 25,-.

Bron: Van Tol Retail