Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Vandaag hadden de wandelcoaches van WandelenWerkt als begin en eindpunt voor MFC de Hardenberg in Finsterwolde gekozen.

Een werkelijk schitterende accommodatie. Onvoorstelbaar dat de bestuurders van de gemeente Oldambt in al hun wijsheid hadden besloten dit af te stoten en te slopen. Grote klasse dat de stichting er, samen met een klein leger van vrijwilligers, er in is geslaagd dit te voorkomen en de Hardenberg in leven te houden. En als kroon op hun werk mochten ze gisteravond in het kader van de RABO ClubSupport in Theater Geert Teis een groot bedrag in ontvangst nemen. Dit bedrag, groot € 2.225,85 zal besteed worden aan een update van de entree van het complex.

In de Hardenberg stond om 8.45 uur de koffie met cake/koek voor de wandelaars klaar. Zij konden zich, wanneer ze zich tenminste vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de coaches.

Ook deze keer weer de drie gebruikelijke afstanden. Om 9.15 uur vertrok de groep voor de afstand van 10 km, steeds om de 15 minuten gevolgd door een van de twee andere groepen. Na het sportveld te zijn gepasseerd ging het richting natuurgebied “De Tjamme“, tussen Finsterwolde en Beerta. Tjamme betekent eigenlijk grenslijn. Het was heel lang geleden dan ook de grens tussen de bisdommen Osnabrück en Munster. Er is op internet nog een verdrag gevonden waarin dit beschreven staat.

Na een stuk door dit natuurgebied te hebben gewandeld ging het weer via de bebouwde kom richting het schitterende natuurgebied tussen Finsterwolde en Oostwold. Dit natuurgebied bevindt zich op de Groningse Stuwwallen. Deze zijn ontstaan in de ijstijden doordat het ijs het land omhoog drukte. Op deze stuwwallen is nu door de aanplant een schitterend wandelgebied ontstaan met jonge bossen, kruidenrijke graslanden en mooie houtwallen.

Via Oostwold ging de wandeling verder richting Blauwestad om vervolgens tussen Ekamp en woonwijk Het Riet weer richting Finsterwolde te gaan. Het Riet wordt gevormd door een aantal wooneilanden. Er is duidelijk te zien dat er in dit gedeelte van Blauwestad een grote vrijheid is om te bouwen.

Weer aangekomen in Finsterwolde stond in de Hardenberg voor de liefhebbers de soep met brood te wachten. Het was weer een prachtige wandeling bij schitterend wandelweer.

Tekst en foto’s: Jan Bossen