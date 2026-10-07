Voedselbank StadsWolde houdt inzamelingsactie voor houdbare producten

WESTERWOLDE, STADSKANAAL – Van 12 tot en met 17 oktober is het de Week van de Voedselbanken. Voedselbank StadsWolde sluit hierbij aan met een inzamelingsactie voor houdbare producten. Hiervoor zoeken ze de samenwerking met bedrijven en organisaties in de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde.
Zou uw organisatie willen meedoen? U kunt uw medewerkers uitnodigen om houdbare producten mee te nemen en deze binnen uw organisatie te verzamelen.
De ingezamelde producten kunnen op vrijdag 16 oktober tussen 14:30 uur en 16.30 uur worden ingeleverd bij onze voedselbank in Stadskanaal, Touwslager 2. De koffie en thee staan klaar. Belangstellenden kunnen ook een rondleiding krijgen en kennismaken met het werk van de voedselbank.
Heeft u vragen over de inzamelingsactie? Neem dan gerust contact op via info@voedselbankstadswolde.nl.
Bestuur Voedselbank StadsWolde