Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
09.15 Marjet Bos – Regenboog Concert Pekela
09.45 Anne Wil Bentum Schreuder – Pekelder Sport parel
10.45 Albert Hartman – Zelfstandig verder als PVV-fractie
10.15 Paul Jansen – Onderzoek: Stoppen met Roken
11.15 Rob Zweep – Vergunningsdebat gemeente Oldambt
11.45 Stan Lutke – Jongeren in de politiek
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
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