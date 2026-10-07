Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.15 Marjet Bos – Regenboog Concert Pekela

09.45 Anne Wil Bentum Schreuder – Pekelder Sport parel

10.45 Albert Hartman – Zelfstandig verder als PVV-fractie

10.15 Paul Jansen – Onderzoek: Stoppen met Roken 

11.15 Rob Zweep – Vergunningsdebat gemeente Oldambt

11.45 Stan Lutke – Jongeren in de politiek

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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