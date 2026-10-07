Zingend naar de Zondag met Elspeets Mannenensemble in de Poststraatkerk Stadskanaal

STADSKANAAL – Op zaterdag 17 oktober 2026 is er weer een uur “ZINGEND NAAR DE ZONDAG” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Tijdens deze zangavond zal het Elspeets Mannenensemble hun medewerking verlenen.
Het Elspeets Mannen Ensemble is in 2005 opgericht en bestaat uit 10 zangers en staat sinds 2024 onder de enthousiaste en inspirerende leiding van Rineke de Wit. Hun missie is om vanuit hun christelijke overtuiging muziek te maken met de talenten die ze hebben mogen ontvangen. Hiermee hopen ze de mensen te raken in hun hart! Dat kan met een psalm, een negro-spiritual maar ook door een popsong met een mooie boodschap. Zo willen ze iets van Zijn Licht laten zien.
Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc.
De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.
Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur)en is vrij toegankelijk.
Ter bestrijding van de onkosten zal er een collecte worden gehouden.
De volgende keer
Zingend naar de Zondag
21 november 2026
m.m.v. Mannenkoor Edoza uit Sneek o.l.v. Jan Hibma
Sebastiaan Schippers – organist
Bron: Antonia Meijer