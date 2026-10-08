Bakker Prins uit Oost-Groningen wint samen met Vers Voor Vandaag landelijke impactprijs

OOST-GRONINGEN – Bakker Prins uit Oost-Groningen deelt mee in een bijzondere overwinning. Vers Voor Vandaag, het initiatief waarmee de ambachtelijke bakkerij voedselverspilling tegengaat en nieuwe klanten laat kennismaken met haar producten, is uitgeroepen tot winnaar van de Brute Bonen Koffiechallenge. De jury waardeerde vooral de combinatie van minder voedselverspilling én meer waardering voor het lokale ambacht.

De Brute Bonen Koffiechallenge is een initiatief van Léon Polman van Green Side en de Impactclub. In september bezocht hij dertig impactondernemers die zich inzetten voor een mooiere, eerlijkere en duurzamere wereld. De vijf initiatieven met de meeste online reacties mochten tijdens de finale hun verhaal presenteren aan een jury.

Vers Voor Vandaag, opgericht door Joep Gommans, won een geldprijs van € 2.000 om het initiatief verder te verbeteren. Maar volgens Gommans is de waardering voor ambachtelijke ondernemers en de gezamenlijke strijd tegen voedselverspilling de echte hoofdprijs.

Bakker Prins maakt het verschil in Oost-Groningen

Voor Gommans is de prijs vooral een erkenning voor de deelnemende verswinkels, waaronder Bakker Prins. “Deze overwinning is net zo goed van Bakker Prins. Want het zijn de lokale ondernemers die iedere dag met passie en vakmanschap de mooiste verse producten maken. Zij geven Vers Voor Vandaag het vertrouwen en zorgen ervoor dat we samen voedselverspilling kunnen voorkomen. Zonder ondernemers als Bakker Prins zou ons initiatief niet bestaan. Daarom verdienen juist zij de felicitaties!”

Via Vers Voor Vandaag kunnen consumenten producten kopen die aan het einde van de dag bij de bakkerij nog beschikbaar zijn. Daarmee krijgen goede ambachtelijke producten alsnog een bestemming en maken consumenten op een laagdrempelige manier kennis met de bakkerij.

Niet alleen minder verspilling, maar ook nieuwe fans

De jury waardeerde vooral dat Vers Voor Vandaag verder kijkt dan het voorkomen van voedselverspilling. “Het gaat ons niet alleen om het redden van een brood of een heerlijke lekkernij”, vertelt Gommans. “We willen consumenten laten ontdekken hoeveel moois er bij hun lokale ambachtelijke bakker te vinden is. Wie via Vers Voor Vandaag voor het eerst bij Bakker Prins binnenloopt, ontdekt misschien wel zijn nieuwe favoriete bakker. Zo maken we niet alleen minder verspilling mogelijk, maar ook nieuwe fans van het ambacht.”

Als vierde generatie bakkerszoon weet Gommans hoeveel werk en vakmanschap er in ambachtelijke producten zit. Tegelijkertijd weet hij hoe lastig het is om iedere dag precies de juiste hoeveelheid te produceren.

“Als een ambachtelijke bakker uit een dorp of winkelstraat verdwijnt, verliezen we veel meer dan een plek om brood te kopen. We verliezen vakmanschap, persoonlijke aandacht en een stukje lokale eigenheid. Juist daarom willen we ondernemers als Bakker Prins helpen om hun ambacht toekomst te geven.”

Oproep aan andere versspecialisten in Oost-Groningen

De landelijke erkenning is voor Vers Voor Vandaag aanleiding om meer ambachtelijke makers in Oost-Groningen uit te nodigen zich aan te sluiten. “Naast Bakker Prins zijn ook andere lokale bakkers, slagers, groentewinkels, kaaswinkels, visspeciaalzaken en patissiers van harte welkom. Iedere ondernemer die met liefde verse producten maakt of verkoopt, kan bijdragen aan minder voedselverspilling én meer waardering voor lokaal vakmanschap.”

Gommans hoopt dat Bakker Prins andere ondernemers in de regio inspireert. “Hoe meer lokale makers meedoen, hoe meer consumenten we kunnen laten kennismaken met de prachtige verswinkels in hun eigen omgeving. Daar worden onze winkelstraten én onze gezamenlijke strijd tegen voedselverspilling sterker van.”

Bron en foto’s: Joep Gommans