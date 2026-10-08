Bibliotheek Ter Apel tijdelijk gesloten voor verbouwing 

TER APEL – Bibliotheek Ter Apel is vanaf maandag 19 oktober tijdelijk gesloten. Daarna wordt de verbouwing van de bibliotheek afgerond. Op maandag 23 november gaat de vernieuwde bibliotheek weer open.
De bibliotheek krijgt een nieuwe inrichting en meerdere aparte ruimtes voor activiteiten. Ook wordt de jeugdafdeling vernieuwd. Het Taalhuis krijgt een eigen plek en de nieuwe entree komt aan de voorkant van het pand.
Tijdens de sluiting kunnen bezoekers terecht bij andere bibliotheken. Adressen en openingstijden staan op groningsebibliotheken.nl.
Bron: Biblionet