Cadeau voor 75 jaar korfbalplezier

OUDE PEKELA – Een bijzondere mijlpaal verdient een bijzonder cadeau! Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum bezochten wethouders Ellen van Klaveren en Eddie Jonker vandaag korfbalvereniging WSS (Wij Spelen Sportief). Natuurlijk niet met lege handen: ze overhandigden een aantal nieuwe korfballen aan de vereniging. Voorzitter Peter Wageman nam deze in ontvangst.
Al sinds de oprichting in 1951 speelt WSS een belangrijke rol in het verenigingsleven van Oude Pekela. Wat begon op weilanden, waar soms zelfs eerst het vee van het veld gehaald moest worden voordat er gespeeld kon worden, groeide uit tot een succesvolle vereniging met een vaste plek in Oude Pekela.
Dankzij de inzet van vrijwilligers, trainers, leden en supporters is de vereniging al 75 jaar een plek waar sport en plezier samenkomen. Een mooie prestatie waar we trots op zijn.
Bron: Gemeente Pekela