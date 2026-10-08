Datum traditionele Midwinterhoornwandeling staat vast

VEELE – De traditionele midwinterhoornwandeling krijgt dit jaar een bijzondere datum.
Normaal gesproken vindt de wandeling plaats op de eerste zaterdag na Nieuwjaarsdag. Dit jaar zou dat 2 januari betekenen. Een week later is echter geen optie, omdat het dan na Driekoningen (6 januari) is. Volgens de traditie mag er na Driekoningen niet meer in de buitenlucht op de midwinterhoorn worden geblazen. De week daarvoor zou de wandeling op Tweede Kerstdag vallen.
Daarom hebben de Giezelbaargbloazers besloten de wandeling vast te stellen op zaterdag 19 december 2026.
De start is vanaf 19.00 uur bij de boerderij van de familie Joling aan de Veelerweg 19 te Veele. De parkeerplaats is aan de Oeleweg te Veele.
Bron: de Giezelbaargbloazers