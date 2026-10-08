Dijkstra & Evenblij Ter Plekke zondag live vanuit Ter Apel

TER APEL – Het NPO Radio 1-programma Dijkstra & Evenblij Ter Plekke zendt zondagavond 11 oktober uit vanuit Het Spiekerhûs in Ter Apel.
Presentatoren Els Knaapen* en Frank Evenblij praten daar onder meer over de positie van LHBTIQ+’ers in azc’s. Ze gaan onder meer in gesprek met Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support. Hij komt wekelijks in het aanmeldcentrum in Ter Apel en slaat al langer alarm over geweld tegen- en discriminatie van queer asielzoekers.
De uitvinder van het cassettebandje zag het levenslicht in de gemeente Westerwolde. Bellingwoldenaar Lou Ottens lanceerde als ingenieur bij Philips in 1963 de compact cassette. Het bandje is nu terug van weggeweest. Thomas Baur, ‘chef cassettebandjes’ bij De Bandjesfabriek en Arine Ottens, dochter-van, vertellen over Lou en de wonderlijke cassette.
Ook is er aandacht voor de puntdichter Kees Stip (1913-2001), die jarenlang in Sellingen woonde. Hij schreef duizenden korte, ondeugende gedichten, waarin dieren en plaatsnamen vaak de hoofdrol spelen.
Voor het eerst in twintig jaar zoekt Lifelines nieuwe deelnemers. Het grote gezondheidsonderzoek volgt al sinds 2006 zo’n 167.000 inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe en wil nu 16.000 jonge familieleden van bestaande deelnemers erbij betrekken.
Schrijver Marjolein Visser gaf anderhalf jaar schrijfworkshops aan kinderen en volwassenen in Ter Apel. Met tientallen kinderen uit het aanmeldcentrum herschreef ze hun nachtmerries. Dat resulteerde in het kinderboek De Zachtmerrie, dat komende week verschijnt en ook wordt uitgedeeld in Ter Apel.
Tot slot gaat het over het NK Treintrekken, waarbij sterke mannen en vrouwen bij museumspoorlijn STAR in Stadskanaal een locomotief van 21 ton over de rails trekken. Organisator Berend Schuur en treintrekkers Sharon Knol en Max de Jong vertellen over dit bijzondere kampioenschap.
De livemuziek met Ter Apelse roots komt van Deaup.
Onderwerpen in de uitzending zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
*Els Knaapen vervangt Erik Dijkstra.
U bent van harte welkom om de uitzending op 11 oktober bij te wonen. Inloop is vanaf 18.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden.
Locatie: Spiekerhûs, Sellingerstraat 45, Ter Apel.
De radio-uitzending is van 19.00 tot 21.00 uur en is ook te volgen bij BNNVARA op NPO Radio 1 en nporadio1.nl
Bron: Marijn Lansbergen