Enorme batterij bij Muntendam gaat stroom voor honderdduizenden huishoudens opslaan

MUNTENDAM – Wie de laatste tijd over de Spoorhavenweg bij Muntendam rijdt, kan de werkzaamheden moeilijk missen. Op het bedrijventerrein wordt gewerkt aan een enorm batterijpark. Hier kan straks op grote schaal elektriciteit worden opgeslagen om die later weer aan het stroomnet terug te geven.
Het project wordt ontwikkeld door BESS Meeden B.V., onderdeel van S4 Energy. De installatie krijgt een vermogen van 199 megawatt en een opslagcapaciteit van 800 megawattuur. Volgens S4 Energy is dat vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 516.000 huishoudens in Groningen en Drenthe gedurende 3,1 uur.
Stroom bewaren voor later
Het principe is eenvoudig. Wanneer veel elektriciteit beschikbaar is, bijvoorbeeld van windmolens en zonnepanelen, kan een deel daarvan worden opgeslagen. Wanneer later meer stroom nodig is, kan de batterij deze weer terugleveren. Grote batterijen kunnen zo helpen om verschillen tussen productie en verbruik op te vangen en het elektriciteitsnet beter te benutten.
De locatie bij Muntendam is niet toevallig gekozen. Op korte afstand ligt het hoogspanningsstation van TenneT bij Meeden. Het batterijpark wordt via een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding op het elektriciteitsnet aangesloten.
Vergunningen verleend
De oorspronkelijke vergunning voor het batterijpark werd eind 2024 verleend. In 2026 volgden aanvullende vergunningen, onder meer voor de batterijopslagsystemen en voor een ondergrondse hoogspanningsverbinding met drie kabels tussen Meeden en Muntendam.
Ook de gemeente Veendam is bij de verbinding betrokken. Uit een nieuwe officiële bekendmaking blijkt dat de gemeente grond nabij Spoorhavenweg 29 beschikbaar wil stellen voor voorzieningen die nodig zijn voor het transport van elektriciteit. Dit gebeurt ten gunste van BESS Meeden B.V.
Eerder zorgen over batterijpark
De komst van het batterijpark leidde eerder dit jaar tot vragen in de gemeenteraad van Midden-Groningen. Daarbij ging het onder meer over veiligheid, mogelijke gevolgen voor de omgeving en de communicatie met inwoners. Ook een omwonende uitte zorgen.
Volgens het college is bij de beoordeling advies gevraagd aan de Veiligheidsregio Groningen. Daarbij is onder meer gekeken naar brand- en explosierisico’s. De gemeente stelde dat geen onaanvaardbare risico’s voor de omgeving waren vastgesteld.
S4 Energy vermeldt het project inmiddels als in aanbouw. Volgens de huidige planning moet het enorme batterijpark in het eerste kwartaal van 2028 commercieel in gebruik worden genomen.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl