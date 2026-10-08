BAD NIEUWESCHANS, LEER – Op 16 oktober en van 19 tot en met 25 oktober rijden er geen treinen tussen Bad Nieuweschans en Leer.
De treinen rijden op 16 oktober niet tussen: 08.10 tot 23.59 uur.
Vanaf 06.00 uur op 19 oktober tot middernacht op 25 oktober rijden er geen treinen.
Ook in het weekend van 6 tot en met 8 november ligt het treinverkeer op dit traject stil.
Dit vanwege werk aan het spoor. Er worden bussen ingezet. Houd rekening met extra reistijd.
Haltes treinvervangende bussen:
Bad Nieuweschans: bushalte; Badnieuwschans, Bahnhof
Bunde: bushalte aan de doorgaande weg
Weener: bushalte voor het treinstation
Ihrhove: hoek Wagnerstraße t.h.v. het treinstation
Leer: busstation halte B4
Bron: Arriva