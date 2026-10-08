Gemeente Westerwolde: ‘Sport en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn’

WESTERWOLDE – Sporten, muziek maken, schilderen of deelnemen aan andere activiteiten brengt mensen samen. Het zorgt voor plezier, ontmoeting en een betere gezondheid. Toch kan geld soms een
drempel zijn om mee te doen. Daarom werkt gemeente Westerwolde samen met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Zo kunnen inwoners ondersteuning krijgen als de kosten voor een activiteit lastig te betalen zijn.
Doen en ontmoeten
Via het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kunnen inwoners ondersteuning krijgen voor bijvoorbeeld een sportvereniging, dansles, muziekles of andere culturele activiteiten. Daardoor kunnen inwoners blijven deelnemen aan activiteiten. Deze activiteiten zorgen niet alleen voor ontspanning. Ze helpen ook om actief te blijven en nieuwe mensen te ontmoeten. De inwoners van Westerwolde maken al gebruik van het Volwassenenfonds. Er is ruimte voor meer inwoners om een aanvraag te doen.
Meer mogelijk dan gedacht
Wethouder Giny Luth: “Iedereen moet de kans hebben om mee te doen. Sport en cultuur zorgen niet
alleen voor ontspanning, maar ook voor contact met andere mensen. Dat is belangrijk. Daarom vinden we het belangrijk dat inwoners weten welke mogelijkheden er zijn en waar zij terecht kunnen voor advies.”
Welke regelingen passen bij mijn situatie?
Veel mensen weten niet altijd welke ondersteuning beschikbaar is of waar zij recht op hebben. Via de
VoorzieningenWijzer kunnen inwoners online gemakkelijk bekijken welke regelingen, vergoedingen
en andere vormen van ondersteuning passen bij hun situatie. Ook wordt gekeken of er mogelijkheden
zijn om te besparen op vaste lasten. Meer informatie over ondersteuning bij geldzorgen is te vinden op devoorzieningenwijzer.nl/gemeente/westerwolde.
Bron: Gemeente Westerwolde