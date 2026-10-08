Gewoon van hier: ontdek de verhalen van gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Van 15 oktober t/m 15 november staan de Groningse bibliotheken in het teken van Gewoon van hier. Ook de bibliotheken in gemeente Westerwolde doen mee met activiteiten rond lokale geschiedenis en erfgoed. Gewoon van hier is een programma om verhalen te ontdekken, herinneringen op te halen en met elkaar te delen wat deze regio bijzonder maakt.

Groetjes uit Westerwolde – Bouw mee aan de foto-expositie

Voor de expositie Groetjes uit Westerwolde zoekt de Bibliotheek foto’s van plekken of voorwerpen in de gemeente die voor inwoners van betekenis zijn. Denk aan een straat, gebouw, landschap of andere plek waar een persoonlijk verhaal aan verbonden is. Heb jij zo’n foto? Stuur deze naar westerwolde@biblionetgroningen.nl, met daarbij waar en wanneer de foto is gemaakt en waarom deze voor jou bijzonder is. De ingezonden foto’s krijgen een plek in de foto-expositie in de bibliotheek van Vlagtwedde. Wil je de foto graag mee naar huis? Dit kan aan het einde van de campagneperiode. Dan sluiten we de campagne feestelijk af met Koffie en Kiekjes.]

Lunchlezing met Sanne Meijer – Door het jaar in Groningse baksels

Maandag 19 oktober, 11.30 – 13.00 uur, bibliotheek Vlagtwedde

Welke verhalen schuilen er achter Groningse kniepertjes, poffert en spekkendikken? Tijdens deze lunchlezing neemt Sanne Meijer je aan de hand van haar Gronings Bakboek mee langs streekgerechten, tradities en feestdagen. Na afloop is er tijd om samen na te praten tijdens een lunch met Groningse streekgerechten. Hieraan zijn kosten verbonden.

Workshop Delpher

Dinsdag 27 oktober, 10.00 – 12.00 uur, bibliotheek Vlagtwedde

Waar kom je vandaan? Wat is er te vinden over je familie, je dorp of de plek waar je bent opgegroeid? Tijdens de workshop Kennismaken met Delpher ga je op zoek naar verhalen uit het verleden. In Delpher kun je online miljoenen oude kranten, boeken en tijdschriften vinden. De workshop leer je stap voor stap hoe je in Delpher kunt zoeken.

Je hoeft geen ervaring met Delpher te hebben; nieuwsgierigheid is genoeg. Deelname is gratis.



Schrijfworkshop met Lilian Zielstra – Van voorwerp naar verhaal

Maandag 2 november, 14.00 – 16.00 uur, bibliotheek Bellingwolde

Iedereen draagt verhalen met zich mee. Tijdens deze workshop helpt schrijver en dichter Lilian Zielstra je om herinneringen op papier te zetten. Neem een persoonlijk voorwerp mee dat iets voor je betekent en ontdek welke verhalen eraan verbonden zijn. Schrijfervaring is niet nodig. Hieraan zijn kosten verbonden.

Workshop Oude foto’s digitaliseren

Dinsdag 3 november, 14.00 – 16.00 uur, bibliotheek Bellingwolde

Heb je thuis oude foto’s liggen die je graag wilt bewaren? Tijdens deze praktische workshop leer je hoe je foto’s eenvoudig digitaliseert met je smartphone. Neem je telefoon en een paar oude foto’s mee en ga naar huis met digitale versies van bijzondere beelden uit jouw verleden.

Koffie en Kiekjes

Donderdag 12 november, 10.00 – 11.30 uur, Steunstee Vlagtwedde

Tijdens Koffie en Kiekjes kletsen we samen over de ingezonden foto’s uit de foto-expositie Groetjes uit Westerwolde, met een kop koffie en wat lekkers. We sluiten aan bij het koffieuurtje van Welzijn. Bezoekers worden uitgenodigd om hun verhalen en ervaringen met elkaar te delen. Heb je zelf een foto ingestuurd? Dan kun je deze aan het eind mee naar huis nemen.

Samen verhalen delen

Met Gewoon van hier maakt de Bibliotheek ruimte voor ontmoeting, herkenning en het delen van lokale geschiedenis. Want door verhalen, herinneringen en tradities met elkaar te delen, leren we elkaar en onze omgeving beter kennen.

Bekijk het volledige programma op groningsebibliotheken.nl/gewoonvanhier.

Bron: Lilian Zielstra