KinderBijbelclub en sportmiddag voor kinderen en jongeren in Winschoten

WINSCHOTEN – Stichting Geloof in Oldambt organiseert a.s. zaterdag 10 oktober samen met Rotsvast Bijbelschool voor de tweede keer een KinderBijbelclub in Winschoten.
Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom in de kerk aan de Liefkensdwarsstraat 8. Tegelijkertijd wordt in het WOP Park Zuid een sportactiviteit georganiseerd voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar.
Het thema van de KinderBijbelclub is ‘Licht en Leven’. “Iets waar we allemaal naar verlangen in een soms donkere wereld en tijd,” vertelt medeorganisator Jan Verbree.
De KinderBijbelclub begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Vanaf 14.15 uur is er inloop. Kinderen kunnen meedoen aan spelletjes, luisteren naar een Bijbelverhaal en creatief aan de slag. Uiteraard is er ook iets lekkers. De middag is bedoeld voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of geloof. Ouders en verzorgers zijn welkom om erbij te blijven.
Ook in WOP Park Zuid zijn kinderen en jongeren vanaf 6 jaar welkom. Van 14.15 tot 15.30 uur wordt er gevoetbald. Tijdens de pauze wordt een kort Bijbelverhaal verteld.
De organisatie hoopt zaterdag veel kinderen en jongeren te mogen verwelkomen voor een gezellige en waardevolle middag.
Voor meer info over activiteiten van Rotsvast en Geloof in Oldambt, verwijst de organisatie naar Facebook en Instagram.
Bron: Geloof in Oldambt