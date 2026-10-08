DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tussen woensdag 20.05 uur en vannacht 01.45 uur is uit de tank van een geparkeerde vrachtwagen meerdere honderden liters diesel afgetapt. De wagen stond op een parkeerplaats langs de A31 in zuidelijke richting ter hoogte van Haren. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05908 9348-115.
Meppen
Vanmorgen is in Meppen rond 11:20 uur brand in een appartement op de bovenste etage van een flatgebouw uitgebroken. Volgens de eerste bevindingen werd de 24-jarige bewoner wakker door de rooklucht en zag hij vervolgens brand in zijn keuken. Hij probeerde de brand eerst zelf te blussen. Toen dit niet lukte, waarschuwde hij een 22-jarige man, die vervolgens de hulpdiensten belde.
De brandweer van Meppen rukte met zes voertuigen en 24 brandweerlieden uit en bluste de brand.
De 24-jarige man raakte lichtgewond. De 22-jarige man en een andere man van 30 bleven ongedeerd.
De brand heeft zoveel schade aan het appartement veroorzaakt dat het momenteel onbewoonbaar is. De geschatte materiële schade bedraagt ongeveer € 200.000,-.
De politie doet onderzoek in het getroffen appartement. De oorzaak van de brand is nog onbekend.