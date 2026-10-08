Leerlingen OBS De Ommewending ontbijten met burgemeester Annelies Pleyte

VEENDAM – Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van OBS De Ommewending uit Veendam schoven woensdagmorgen aan voor een bijzonder ontbijt. Niet in hun eigen klaslokaal, maar aan tafel met burgemeester Annelies Pleyte en de wethouders van de gemeente Veendam.
Het ontbijt vond plaats in de raadzaal in het Henk Nienhuisstadion. Naast burgemeester Pleyte namen ook wethouders Henk Jan Schmaal, Ingrid Drent-Sinot, Frans Kooistra en Robert de Jonge plaats aan tafel. Onder het genot van een gezamenlijk ontbijt ontstond al snel een gesprek met de kinderen over eten en gezonde gewoonten.
Zo werd besproken of de leerlingen iedere ochtend ontbijten, wat hun favoriete ontbijt is en waarom het belangrijk is om de dag met een goede maaltijd te beginnen. Daarmee kreeg het ontbijt niet alleen een gezellig, maar ook een leerzaam karakter.
Het Burgemeestersontbijt maakt onderdeel uit van het Nationaal Schoolontbijt en wordt gehouden tijdens de Week van Ons Eten. Burgemeesters in het hele land gaan in deze periode met basisschoolleerlingen aan tafel om aandacht te vragen voor het belang van een gezond ontbijt.
Voor veel kinderen is ontbijten een vast onderdeel van de ochtend, maar dat geldt niet voor iedereen. Met initiatieven als het Nationaal Schoolontbijt wordt daarom aandacht gevraagd voor gezonde voedingsgewoonten en een goede start van de schooldag.
Voor de leerlingen van De Ommewending was het in ieder geval een ochtend met een bijzondere tafelgenoot: het gemeentebestuur van Veendam.
Bron en foto’s: Peter Panneman