Liam (10) nieuwe kinderburgemeester van Oldambt: ‘Kinderen moeten vol naar school komen’ (Video)

Wisselvallige donderdag met zon en buien, morgen opnieuw regen en wind

Donderdag De donderdag verloopt erg wisselvallig. Overdag wisselen zonnige momenten en wolkenvelden elkaar af, maar verspreid over de streek vallen er ook enkele buien. De middagtemperatuur komt uit op een heel normale waarde van rond de 16°C. Er staat een merkbare, matige noordwestenwind van 3 tot 4 Bft. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. In de loop van de avond neemt de wind boven land af naar zwak tot matig en draait deze naar het westen.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar vrijdag is het aanvankelijk overwegend droog op een enkele lichte bui na. Tegen het einde van de nacht raakt het vanuit het noordwesten dichtbewolkt en gaat het regenen. De temperatuur daalt in ons noordoosten naar een frisse minimumwaarde van rond de 7°C. De wind draait van het westen naar het zuidwesten en neemt toe naar matig, 3 tot 4 Bft.

Vrijdag Morgen, vrijdag 9 oktober, staat een grijze en wisselvallige dag te wachten. De ochtend start bewolkt en er valt geregeld regen over Oost-Groningen. Ook ’s middags blijft het vrijwel overal bewolkt en wisselvallig met name in onze noordelijke regio aanhoudende neerslag. Met een middagtemperatuur van rond de 14°C tot 15°C is het merkbaar koeler. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig, 4 tot 5 Bft. Vrijdagavond trekken er nog enkele flinke buien over de streek, waarbij lokaal onweer en windstoten mogelijk zijn.

Tip van de redactie: Zowel vandaag als morgen is de regenjas onmisbaar tijdens een ommetje!