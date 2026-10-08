Liam (10) nieuwe kinderburgemeester van Oldambt: ‘Kinderen moeten vol naar school komen’ (Video)

WINSCHOTEN – Liam Oldenburger is woensdagavond officieel geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van Oldambt. Samen met acht andere kinderen vormt hij de eerste kinderraad van de gemeente. De kinderen hebben genoeg ideeën over wat er volgens hen beter kan.
„Kinderen moeten ook wel vol naar school komen, niet dat ze moe en honger hebben”, zegt de 10-jarige Liam. Daarom zou hij graag een schoolontbijt willen. Ook wil hij zich ervoor inzetten dat sporten voor kinderen goedkoper wordt.
Ook Amber (10) uit Winschoten zit vol plannen. Ze wil graag een plek waar kinderen van verschillende leeftijden veilig samen kunnen spelen en vindt dat kinderen vaker moeten kunnen zwemmen. „Ik heb er nog meer”, vertelt ze.
De installatie vond Amber vooral „echt heel spannend en leuk”. Dat ze nu in de kinderraad zit, maakt haar trots. „Ik ben ook heel dankbaar dat mijn klas mij heeft gekozen.”
Liam en de andere acht kinderen blijven tot oktober 2027 in de kinderraad en mogen het komende jaar hun ideeën voor kinderen in Oldambt verder uitwerken.
De video vindt u ook HIER.