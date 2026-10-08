Luciën Meesters twintig jaar in dienst bij Autobedrijf Kriegsman in Onstwedde

ONSTWEDDE, WINSCHOTEN – Luciën Meesters uit Winschoten was op 6 oktober precies twintig jaar in dienst als algemeen medewerker bij Autobedrijf Kriegsman in Onstwedde. Als dank voor zijn trouwe inzet kreeg hij in een feestelijk versierde kantine een persoonlijke kaart, een envelop met inhoud, een tegel met opdruk en een pet van Formule-1-team Ferrari.
Laatstgenoemd geschenk had overigens wel wat voeten in de aarde. Want Ferrari- en Hamiltonfan Meesters kreeg het van zijn werkgever Arnold, die juist groot liefhebber is van aartsrivaal Max Verstappen en zijn team Red Bull. Dat leidt regelmatig tot volop stof tot napraten op maandagochtend.
De 38-jarige Meesters werkt sinds zijn achttiende bij Autobedrijf Kriegsman en was er daarvoor ook al twee jaar stagiair. Als allroundmedewerker voert hij bij het bedrijf de meest uiteenlopende werkzaamheden uit. Deze variatie in werkzaamheden in combinatie met zijn liefde voor auto’s en goede verstandhouding met de rest van het team zorgen ervoor dat Meesters ook na twintig jaar nog geen enkele behoefte voelt om zijn eerste en enige werkgever te verruilen: “Ik heb het hier erg naar mijn zin. Mijn vader zei altijd ‘wat goed is moet goed blijven’. En zo is het maar net.”
Bron: Jan Johan ten Have