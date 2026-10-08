Man pint in Bennebroek met gestolen pinpas uit Veendam

BENNEBROEK, VEENDAM – Op 30 mei is door de man op de foto in Bennebroek gepind met een pinpas, die is gestolen van een oudere vrouw uit Veendam.
De 79-jarige vrouw uit Veendam is opgelicht door een zogenaamde bankmedewerker. Ze kreeg eerst op 29 mei telefoon van de bank. Er zou geld van haar rekening zijn gehaald en het slachtoffer moest allerlei programma’s op haar tablet zetten én haar pinpas voor de veiligheid opsturen. Met deze pinpas is een dag later voor honderden euro’s gepind in Bennebroek.
Bij het pinnen zijn beelden gemaakt van de man die geld heeft opgenomen. Weet je wie hij is? Herken je hem ondanks zijn gezichtsbedekking? Of wil je jezelf melden bij de politie? Neem contact op via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of tip via het tipformulier. Je kunt je informatie ook anoniem delen via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).
Bron: politie.nl