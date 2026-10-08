Mark Treurniet voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie provincie Groningen

GRONINGEN – Het Provinciaal Uniebestuur van de ChristenUnie in Groningen draagt Mark Treurniet voor als lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen van maart 2027. Huidig Statenlid Margriet Donker-van der Vinne wordt voorgedragen als nummer twee op de lijst.
Dr. Mark Treurniet is geen onbekende binnen de ChristenUnie. Hij is bestuurder van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en is lid van de steunfractie in de Provinciale Staten. Treurniet is universitair docent ontwikkelingseconomie bij de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Universiteitsraad. In zijn onderzoek richt hij zich op de rol van psychologische factoren bij het verminderen van armoede. Die kennis en ervaring wil hij ook inzetten voor de provinciale politiek.
Treurniet ziet politiek als een manier om concreet verschil te maken voor inwoners van Groningen: “Goede politiek begint bij mensen. Daarom wil ik werken aan sterke gemeenschappen, betrouwbare voorzieningen en ruimte voor het mkb; kortom een maatschappij waarin iedereen mee kan doen.”
Margriet Donker-van der Vinne speelt al langer een rol binnen de Groningse provinciale politiek. De afgelopen jaren zette zij zich onder andere in voor de gevolgen van de gaswinning en de positie van inwoners die daarmee te maken hebben. De twee kandidaten vullen elkaar goed aan door hun combinatie van bestuurlijke ervaring, wetenschappelijke expertise en sterke binding met Groningen.
Bron: CU Groningen