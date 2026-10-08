MaS-markt Winkler Prins 2026 goed voor 17.040 uur vrijwilligerswerk

VEENDAM – Maar liefst 568 leerlingen van Winkler Prins in Veendam gaan in het schooljaar 2026/2027 samen 17.040 uur vrijwilligerswerk verrichten. Tijdens de jaarlijkse MaS-markt op dinsdagavond 6 oktober maakten zij samen met hun ouders kennis met ruim twintig maatschappelijke organisaties uit de regio.
Drie groepen leerlingen
Om iedereen voldoende ruimte te geven, werd de avond verdeeld over drie sessies, die om 18:00, 19:00 en 20:00 uur begonnen. Leerlingen en ouders kregen eerst uitleg over de maatschappelijke stage en bezochten daarna de markt om een geschikte stageplek te vinden.
Winkler Prins blijft investeren
Hoewel de maatschappelijke stage landelijk niet meer verplicht is en de vroegere subsidie is verdwenen, houdt Winkler Prins bewust vast aan deze vorm van onderwijs. Iedere leerling moet minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen.
Volgens MaS-coördinator Henry Elting is de stage belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren. Niet alleen leren op school, maar ook iets betekenen voor de samenleving.
Nieuwe organisaties aanwezig
Naast bekende deelnemers waren ook nieuwe organisaties aanwezig, waaronder De Buurtschuur, De Toene in Borgerswold, Veendam Beweegt en Ven van Veendam.
Opvallend was de aanwezigheid van het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum uit Zuidbroek. Mogelijk was dit de eerste deelname van een organisatie buiten de gemeente Veendam. Winkler Prins heeft ook leerlingen uit Zuidbroek.
Kansen voor verenigingen
De maatschappelijke stage biedt verenigingen en organisaties extra helpende handen. Volgens MaS-coördinatoren Henry Elting en Diana Haak blijven leerlingen na hun stage regelmatig actief als vrijwilliger of vinden zij zelfs een bijbaan.
Meer bekendheid voor de MaS-markt kan nieuwe organisaties aantrekken. Niet iedere vereniging weet immers dat zij leerlingen een maatschappelijke stage kan aanbieden.
Geslaagde avond
Elting kijkt tevreden terug op de markt, die volgens hem inmiddels ook een sociale ontmoetingsplek is geworden. Hij omschrijft de jaarlijkse bijeenkomst zelfs als een soort reünie.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl