Nieuw participatiebeleid gemeente Oldambt

OLDAMBT – De gemeenteraad van Oldambt heeft op 7 oktober 2026 nieuw beleid voor participatie en de participatieverordening vastgesteld. Deze gaan in op 1 januari 2027, vanaf dan is daardoor duidelijker wanneer en hoe inwoners kunnen meedenken, meepraten of samenwerken aan plannen die hun dorp, wijk of leefomgeving raken, bijvoorbeeld over wonen, groen, duurzaamheid of voorzieningen.

Ook staat duidelijker beschreven wat inwoners van de gemeente mogen verwachten. De gemeente wil inwoners op tijd en serieus betrekken en zoekt daarbij ook actief mensen op die normaal minder snel deelnemen. Wethouder Ger Klein: “Het nieuwe beleid geeft duidelijke kaders voor betere plannen, meer betrokkenheid en heldere afspraken. Niet participatie om de participatie, maar een aanpak die past bij het onderwerp en bij de mensen om wie het gaat.”



Verschillende niveaus van participatie

Niet bij ieder onderwerp is evenveel ruimte voor invloed. Daarom werkt de gemeente met vijf niveaus van participatie: informeren, raadplegen, adviseren, samenwerken of meebeslissen.

Vooraf maakt de gemeente duidelijk welk niveau wordt gebruikt, waarover mensen kunnen meepraten en welke onderdelen al vaststaan. Zo weten deelnemers wat zij kunnen verwachten. Na afloop laat de gemeente weten wat er met de inbreng is gedaan.

Soms is participatie niet mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer landelijke regels leidend zijn of wanneer er geen echte ruimte meer is om iets te veranderen. In dat geval legt de gemeente uit waarom er geen participatietraject plaatsvindt.



Gebiedsgericht werken met dorps- en wijkagenda’s

Het nieuwe participatiebeleid sluit goed aan bij het gebiedsgericht werken, dit betekent dat per dorp en wijk wordt gekeken naar wat er speelt, wat inwoners belangrijk vinden en welke ontwikkelingen samen kunnen worden opgepakt. Samen met inwoners, dorpsbelangen, wijkorganisaties en maatschappelijke partners stelt de gemeente dorps- en wijkagenda’s op. In deze agenda’s komen onderwerpen en prioriteiten voor het gebied te staan. Zo ontstaat een gezamenlijke koers voor de ontwikkeling van een dorp of wijk en kan beter worden aangesloten bij lokale behoeften.

Ook voor initiatieven van inwoners

Het beleid geldt niet alleen voor plannen van de gemeente zelf. Ook inwoners, ondernemers en organisaties die zelf een plan hebben, moeten de omgeving op tijd betrekken als het initiatief gevolgen kan hebben voor anderen. De gemeente helpt initiatiefnemers met uitleg, vooroverleg en advies.

Een andere nieuwe vorm van participatie is het uitdaagrecht. Hiermee kunnen inwoners of organisaties voorstellen om een gemeentelijke taak over te nemen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het beheer van groen, een speeltuin of een ontmoetingsplek. De gemeente beoordeelt per verzoek of dit mogelijk en verantwoord is.

STILO fonds wordt voortgezet

Via het STILO fonds kunnen inwoners en organisaties ondersteuning aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid, sociale samenhang en betrokkenheid in dorpen en wijken. Het fonds wordt voor de periode 2027 en 2028 gecontinueerd.

Het nieuwe participatiebeleid en de participatieverordening gaan in op 1 januari 2027, ze worden gepubliceerd via de website van de gemeente en op Overheid.nl

Bron: Gemeente Oldambt