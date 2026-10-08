Deze avond de schijnwerper op een paar goede vrienden van Toppyjazz :
Zangeres Judy Niemack en har man JeanFrancois Prins.
Deborah Henderson met haar album Traces en meer..
En het Canadese wonder Nikki Yanofsky. De luiwammes stond pas toen ze 12 jaar was op het Montreal Jazz Festival!!! Haar gedurfde album “Ella..of Thee I Swing” maakte ze in 2006, toen ze 15 jaar was. Wij geven 5 sterren weg!
Playlist :
01 -Lullaby of Birdland – Nikky Yanofsky (album Ella of Thee I Swing)
02 – Necessary Evil – Nikky Yanofsky (album Little Secret)
03 – Favourite Things – Julia Boman (album My Favourite Things)
04 – Angel Eyes – Julia Boman (album Favourite Things)
05 – Trains – Deborah Henriksson (album Traces)
06 – Only You – Deborah Henriksson (album Traces)
07 – Black Nile – JeanFrancois Prins (album El Gaucho) (with Joris Teepe)
08 – I’ll Be seeing You – JeanFrancois Prins (album El Gaucho)
09 – Some Other Time – Judy Niemack (album About Time)
10 – Sometime Ago – Judy Niemack (album About Time)
11 – Round Midnight – Judy Niemack & Lee Konitz (album About Time)
OKTOBER JAZZMAAND (deel 2) Toppyjazz aflevering 355
Deze avond de schijnwerper op een paar goede vrienden van Toppyjazz :