Oldambt presenteert sluitende begroting en houdt zicht op financieel herstel

OLDAMBT – De gemeenteraad van Oldambt vergadert op 11 november over de begroting voor 2027 en de tweede bestuursrapportage over 2026. Het financiële beeld voor dit jaar is positief. Oldambt verwacht 2026 af te sluiten met een positief resultaat van ongeveer € 3,5 miljoen. Voor 2027 presenteert het college een sluitende begroting. De meerjarenraming laat zien dat, ondanks tijdelijke financiële uitdagingen in 2028 en 2029, de begroting in 2030 weer positief uitkomt.
Wethouder financiën Ger Klein zegt: “Als college willen we de komende periode gebruiken om keuzes te maken die Oldambt ook op langere termijn financieel gezond houden. Daarbij zoeken we naar een balans tussen een gezonde financiële basis, goede dienstverlening en blijven investeren in het toekomstperspectief van inwoners, ondernemers, dorpen en wijken. Ik ben blij dat ons financieel perspectief beter lijkt dan toen we afgelopen zomer de kadernota presenteerden. Dat geeft iets meer ruimte.”
Samen werken aan een sterke basis
In 2027 blijft Oldambt werken aan een sterke basis voor inwoners. Daarbij gaat het onder meer om bestaanszekerheid, zorg en preventie, kansen voor jongeren, goed wonen en een prettige leefomgeving. Ook investeert de gemeente in leren, werken en economische ontwikkeling, veiligheid en weerbaarheid en een duurzame toekomst. De samenwerking met dorpen en wijken krijgt verder vorm en ook de dienstverlening aan inwoners en ondernemers blijft een belangrijk aandachtspunt.
Tekorten vanaf 2028
Vanaf 2028 wordt het financiële beeld moeilijker. In de meerjarenbegroting ontstaan er tekorten in 2028 en 2029, van respectievelijk. € 2,7 en € 1,8 miljoen. Vanaf 2030 herstelt het financiële beeld zich en komt het saldo uit op een positief resultaat van € 1,8 miljoen.
Een belangrijke oorzaak is de daling van de inkomsten uit het gemeentefonds. In de meerjarenraming houdt Oldambt rekening met een voorgenomen rijksmaatregel rond de huishoudelijke hulp. Omdat nog onzeker is of deze maatregel daadwerkelijk wordt gerealiseerd, verwerkt de gemeente Oldambt de hieraan verbonden korting pas vanaf 2030. Hiermee kiest het college voor een realistische en zorgvuldige benadering van de financiële vooruitzichten.
Bron: Gemeente Oldambt