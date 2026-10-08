Op de kop hangen bij de kermis in Veendam

VEENDAM – De najaarskermis in Veendam is woensdag van start gegaan. Op het Museumplein draaiden de attracties hun eerste rondjes en vooral de Xtreme Spinner 2 zorgde in de avonduren voor spectaculaire beelden.
Wie instapt in deze attractie moet niet bang zijn om even op de kop te hangen. De gondels draaien tijdens de rit, terwijl de grote arm steeds hoger zwaait. Op het hoogste punt gaan de bezoekers op zo’n 21 meter hoogte volledig over de kop, hoog boven het Museumplein.
De Xtreme Spinner 2 staat dit jaar voor het eerst op de kermis in Veendam en is daarmee een van de blikvangers van deze editie.
Terrein afgezet en bewaakt
Het kermisterrein is, net als bij eerdere edities, ingericht als afgesloten evenemententerrein. Bij de toegangen wordt toezicht gehouden. Fietsen en fatbikes mogen niet mee het terrein op. Ook alcohol, drugs en gezichtsbedekkende kleding zijn op het kermisterrein niet toegestaan.
Ook tijdens deze kermis is er extra toezicht. Naast aanwezige beveiliging wordt gebruikgemaakt van camerabewaking op en rond het kermisterrein.
De najaarskermis in het centrum van Veendam duurt nog tot en met zondag 11 oktober.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl