Plannen voor je huis? Kijk binnen bij mensen in de buurt

REGIO– Op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november zetten huiseigenaren in heel Nederland de koffie klaar en de voordeur open. Tijdens de open dagen van de Nationale Duurzame Huizen Route laten zij zien wat ze aan hun huis hebben gedaan en vertellen ze daar graag over: wat het kostte, hoe de klus verliep en wat ze een volgende keer anders zouden doen. Een bezoek is gratis; aanmelden kan via www.duurzamehuizenroute.nl/open-woningen.

Even binnenkijken

Wie zijn huis warmer, energiezuiniger of comfortabeler wil maken, heeft vaak veel vragen. Wat kost isolatie? Hoe bevalt een warmtepomp? En hoe zorg je voor voldoende frisse lucht in een goed geïsoleerd huis? Online is veel informatie te vinden, maar soms helpt het om gewoon bij iemand binnen te kijken die dit zelf al heeft gedaan.

Martin bezocht vorig jaar twee huizen bij hem in de buurt: “Ik vond het best spannend om bij onbekende mensen naar binnen te lopen, maar dat was zo over. In een uur tijd heb ik meer geleerd dan in weken zoeken op het internet.”

Van tussenwoning tot boerderij

Wat er te zien is, verschilt per huis. De ene bewoner laat zien hoe hij zelf de vloer en het dak isoleerde. De ander vertelt hoe de warmtepomp, ventilatie of thuisaccu in het dagelijks gebruik bevalt. En bij een derde huis krijg je uitleg over de gemaakte keuzes en kosten door de jaren heen.

Er doen verschillende soorten woningen mee: van appartement en tussenwoning tot een vrijstaand huis en een verbouwde boerderij. Daardoor is er vaak een woning te vinden die lijkt op je eigen huis. Je hoeft vooraf niet precies te weten wat je wilt. Veel bezoekers komen juist om ideeën op te doen en te ontdekken welke maatregelen bij hun woning passen.

Gratis, wel even aanmelden

Een bezoek kost niets. Aanmelden per woning is wel nodig, zodat de bewoners weten hoeveel mensen ze kunnen verwachten. Op de kaart op de website is te zien welke woningen in de buurt open zijn en op welk tijdstip. Je kunt op één dag ook meerdere woningen bezoeken en verschillende oplossingen met elkaar vergelijken. Bekijk alle open huizen en meld je aan via www.duurzamehuizenroute.nl/open-woningen

Veertiende editie

De open dagen worden dit jaar voor de veertiende keer georganiseerd. Vorig jaar deden bijna 400 woningen mee. Ieder jaar gaan duizenden bezoekers op pad en doen ideeën op voor hun eigen huis.

Het initiatief

De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk platform waar huiseigenaren het hele jaar door kunnen bekijken hoe anderen hun woning hebben aangepakt en welke ervaringen zij daarmee hebben. De Nationale Duurzame Huizen Route wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Gelderland en meer dan 100 Nederlandse gemeenten.

Bron: Duurzame Huizen Route