Rijksuniversiteit Groningen en Werk in Zicht ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Sociaal ontwikkelpartner 

GRONINGEN – De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Werk in Zicht gaan de komende drie jaar nauw samenwerken. Het doel? Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen ontwikkelen op de werkvloer en hen uiteindelijk door te laten stromen naar betaald werk. Door deze samenwerking ontstaan er nieuwe kansen en werkplekken voor inwoners uit de regio. Op donderdag 8 oktober hebben directeur Ciska Bakema namens de RUG en wethouder en voorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe Carine Bloemhoff namens Werk in Zicht hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst Sociaal Ontwikkel Partner.
Meer werkgelegenheid en sociale ontwikkeling
Met het Sociaal Ontwikkel Partnerschap willen we gezamenlijk meer plekken creëren waar inwoners de ruimte krijgen om binnen de RUG nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en werkervaring op te doen. Daarmee versterken zij hun positie op de arbeidsmarkt en kunnen zij, waar mogelijk, doorstromen naar een betaalde baan binnen óf buiten de universiteiten.
Ciska Bakema: ‘Bij de RUG vinden we het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Met deze samenwerking bieden we onder andere taalstages en werkervaringsplekken, zodat we mensen de kans geven zich te ontwikkelen op zowel professioneel als persoonlijk vlak.’
Carine Bloemhoff: ’Werk geeft mensen zekerheid van inkomen, zelfvertrouwen en een stabiel leven. Daarom is het zo belangrijk dat bedrijven zich ontwikkelen tot sociaal ontwikkelpartner en mensen die kans bieden. De RUG is hier een goed voorbeeld van.’
Interesse om zelf sociaal ontwikkelpartner te worden?
Wil jij ook sociaal ontwikkelpartner worden of hier meer van weten kijk dan op de website van Werk in Zicht.
Bron: Werk in Zicht
Foto’s: Marcel Spanjer