Spot aan bij OBS De Wiekslag: kinderen laten hun talenten zien

BLIJHAM – Bij OBS De Wiekslag in Blijham stond woensdagavond alles in het teken van talent, muziek en plezier. In het kader van de Kinderboekenweek, die dit jaar het thema ‘Spot aan!’ heeft, werd de school omgetoverd tot een podium waarop leerlingen volop de kans kregen om hun talenten te laten zien.
Ouders, broertjes en zusjes waren uitgenodigd om het feest mee te beleven. Leerlingen uit verschillende groepen verzorgden uiteenlopende optredens. Er waren onder meer karaokeoptredens en levende standbeelden. Voor sommige leerlingen was het misschien even spannend om voor publiek op te treden, maar al snel overheersten het enthousiasme en het plezier.
Ook muziek kreeg een belangrijke plek tijdens de avond. Samen met de Trommelaars uit Wedde werd een jamsessie gehouden. Jong en oud konden zo samen muziek maken en genieten van het moment.
Het was bovendien niet alleen een avond om naar te kijken. Bezoekers konden ook iets eten en drinken. Er waren onder meer broodjes hamburger en chips. De opbrengst van de verkoop kwam ten goede aan Jantje Beton en leverde ruim 80 euro op.
Een bijzonder onderdeel van de avond was dat verschillende talenten van de leerlingen voor het eerst echt in de schijnwerpers kwamen te staan. Zelfs voor de leerkrachten waren sommige optredens een verrassing. Het liet zien hoeveel verschillende talenten er binnen de school aanwezig zijn.
De avond werd afgesloten met een spetterende lasershow.
Foto’s: Harma Hulzebos en Reina Stel